LinkedIn'de yeni bir iş ilanı yayınlayan Nokia, kendi Android arayüzünü geliştirmeyi planladığının ipuçlarını verdi. Yine de şirket, birinci parti uygulamalarının arayüzlerini güncellemekle de yetinebilir.

Fin telekomünikasyon devi Nokia, HMD Global çatısı altında akıllı telefon sektörüne geri döndüğünden bu yana özellikle hızlı yazılım güncellemeleri ve bütçe dostu Android One akıllı telefonları ile kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştı. Görünen o ki Nokia, önümüzdeki dönemde kullanıcı deneyimini daha iyileştirmeyi planlıyor.

İş odaklı bir sosyal ay olan LinkedIn’de yeni bir iş ilanı yayınlayan Nokia, “User Experience Designer” (Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı) aradığını duyurdu. Söz konusu ilan, Nokia’nın çalışmaları hakkında detaylı bir bilgi sunmazken; Nokia’nın gelecek planlarıyla ilgili önümüze iki seçenek sunuyor: Nokia, ya kendi kullanıcı arayüzünü tasarlamayı planlıyor ya da birinci taraf uygulamalarda bir arayüz değişikliğine hazırlanıyor.

Nokia’nın bütçe dostu akıllı telefonlarının neredeyse hep Android One platformuna dahil olduklarından varsayılan Android arayüzü ile karşımıza çıkıyor. Dahası Nokia, Android One platformunda bulunmayan akıllı telefonlarında dahi saf Android arayüzünü tercih ediyor. Nokia, özgün kullanıcı arayüzünü geliştirerek bu durumu değiştirmek istiyor olabilir.

Android One, şirketlerin kendi birinci parti uygulamalarını ön yüklü olarak sunmalarını engellemiyor. Dolayısı ile Nokia, komple bir arayüz tasarlamak yerine yeni birinci parti uygulamalar geliştirmek ya da mevcut uygulamalarının arayüzlerini iyileştirmek istiyor olabilir. Bu konuda daha fazla detay için Nokia’nın resmi açıklamalarını beklemek, en doğru tercih olabilir.