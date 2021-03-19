Nokia X20'nin Bazı özellikleri Geekbench'te Göründü

Nokia'nın yaklaşmakta olan "X20" isimli akıllı telefonu, Geekbench'te ortaya çıktı. Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 480 işlemcisinden güç alan telefon, 6 GB RAM kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Telefonun ne zaman duyurulacağı henüz belli değil.

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm, birkaç ay önce düzenlediği bir etkinlikte "Snapdragon 480" isimli işlemcisini duyurmuştu. Bu işlemci, uygun fiyatlı akıllı telefonlara 5G getirmek için tasarlanmıştı ve o günlerde yapılan açıklamalarda, işlemciyi kullanacak ilk teknoloji şirketlerinden bir tanesinin HMD Global bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nokia olabileceği ifade edilmişti. Bu durum gerçek oldu. Nokia'nın yaklaşmakta olan bir telefonu, Geekbench'te listelenmeye başladı.

Geekbench'te yer alan bilgilere göre Nokia, "X20" olarak isimlendirdiği 5G destekli bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Az önce de belittiğimiz gibi Qualcomm'un Snapdragon 480 işlemcisinden güç alan telefon, 6 GB ile de RAM ile destekleniyor. Geekbench'e göre Nokia X20, Android 11'le kutudan çıkacak.

Nokia X20'nin Geekbench test sonuçları ise şöyle

Geekbench'te işlemci testine giren cihaz, tek çekirdekli işlemlerde 507, çok çekirdekli işlemlerde ise 1.661 puan aldı. Bu puanlar, telefonun giriş seviye cihazlarla rekabet edebileceğinin açık bir göstergesi.

Qualcomm Snapdragon 480, 5G bağlantı desteğinin yanı sıra çeşitli önemli özelliklere de sahip. Mesela bu işlemci, FHD+ çözünürlükte 120 Hz ekran tazeleme oranına destek veriyor. Ayrıca Quick Charge 4+ desteği de Qualcomm'un yeni işlemcisinde mevcut. Mühendisler, depolama ve RAM konusunda ise sırasıyla UFS 2.2 ve LPDDR4'ü tercih edebiliyorlar. Nokia'nın bu işlemcinin hangi özelliklerinden faydalanacağı ise şu an için büyük bir sır.