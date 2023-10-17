Özellikle Elon Musk ile adını yan yana duymaya alışık olduğumuz Tesla, Norveç’te ciddi bir yankı uyandırmıştı. Peki bu yankı neden diğer ülkelere kıyasla Norveç’te çok daha yüksek oldu?

Pazarını her geçen gün genişleten Tesla’nın gördüğü rağbet sürekli artıyor. Hatta ülkemizde de Tesla araçları sık sık görmeye başladık.

Fakat bir ülke var ki Tesla’ya olan ilgisi başka ülkelere göre oldukça yüksek. Gelin Norveç’te Tesla’yı bu kadar popüler kılan sebeplere birlikte bakalım.

Muhtemelen birçoğumuz artık ezberledik ama yine de Tesla’yı ufak bir özetle tanıtmakta fayda var.

2003 yılında “Tesla Motors” adıyla kurulan şirketi elektrikli araç üretimiyle yakından tanıyoruz. Zaten ismi de elektrik teknolojisine katkılarından dolayı Nikola Tesla’dan geliyor.

Şirketin CEO’su Elon Musk ise Tesla’yı “Ortalama tüketiciye uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen bağımsız bir otomobil üreticisi.” olarak tanımlıyor.

Tesla, Norveç'te azımsanamayacak bir bir etki yarattı.

Tesla sayesinde, araba pazarında azımsanamayacak derecede bir satış artışı yaşandı. The Road Traffic Information Council'ın (Kara Yolu Trafik Bilgi Konseyi) verilerine baktığımızda Tesla, 2019 senesinde elektrikli araç pazarında %20’lik bir pazar payına sahip oldu ve bu da ona Norveç'te "en popüler ikinci elektrikli araç markası" ünvanını kazandırdı.

Tesla Model 3, 2020 senesinde Norveç’te en çok satılan otomobil oldu ve pazar payı %35’e yükseldi. Bu oran, önceki yıllara kıyasla ciddi bir artışa işaret ediyor. Günümüzde ise Norveç'teki elektrikli araçların pazar artış oranı %80'in üzerinde.

Markanın Norveç'te başarılı olmasının nedenlerinden biri, uzun menzilli yeteneklere sahip yüksek performanslı elektrikli araçlar üretmeye odaklanması.

Uzun yolculuk mesafesi olanağı tanıyan ve şarj etmek için sürekli durmak zorunda bırakmayan Model S, Model X ve Model 3 araçları; Norveçliler için özellikle popüler. Üstelik ülkede bulunan gelişmiş şarj altyapısı, Tesla sahibi Norveçlilerin şarj istasyonları bulmasını ciddi derecede kolaylaştırıyor. Böylece şarj derdi olmadan ülke içinde rahatça araba kullanabiliyorlar.

Ayrıca Tesla’nın sürdürülebilir ulaşım ve temiz enerjiye odaklanması, Norveç gibi gelişmiş ve çevreye önem veren bir ülkenin pazarında talebi oldukça artırıyor. Ülkede, kişi başına düşen gelirinin yüksek olması da Tesla'ya bu kadar talep olmasına zemin hazırlıyor.

Norveç hükûmetinin teşvikleri de yadsınamaz.

Hükûmet; elektrikli araç alıcılarına ithalat vergilerinden muafiyet, indirimli satış vergisi ve geçiş ücreti muafiyetleri gibi önemli teşvikler sağlıyor. Böylece elektrikli araçlar, daha uygun fiyatlı hâle geliyor ve talep iyice artıyor.

Ayrıca Norveç'te elektrikli aracı olanlar; ücretsiz otopark hizmeti ve diğer şeride göre daha hızlı olan otobüs şeridini kullanmak gibi ayrıcalıklara da sahip oluyor.

Tüm bu sebepleri göz önünde bulundurunca, Tesla'nın Norveç'te yankı uyandırmasına şaşırmamak gerek. Diğer elektrikli araba markaları da pazar payını artırıyor elbette fakat başı Tesla çekiyor. Ne diyelim, darısı Türkiye'nin başına...