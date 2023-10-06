Yüzyılın inovasyon liderlerinden biri olan Elon Musk'ın elektrikli araba pazarında öncü şirketi Tesla, elektrikli otomobil endüstrisindeki güncellemelerine devam ederken sosyal medyada viral olmayı da ihmal etmiyor.

İnovatif teknolojisi ile bazen çok övgü toplayan bazense linç yiyen Tesla otomobiller, sürekli yeni gelen güncellemeleri ile kullanıcılarına tamamen farklı bir sürüş deneyimi yaşatmaya adeta ant içmiş.

Bazen akıllı çağırma, kaza önleme, otomobilin selde rahatça ilerleyebilmesi ve hızlı kalkış özellikleriyle bazen ise dolu yağmurunda parçalanan camları ve kaza videolarıyla sosyal medyada ilgi toplayan Tesla, otomobil sahiplerini bazen endişelendirip bazense hayran bırakarak gerçekten de farklı bir müşteri deneyimi yaratıyor.

İşte şimdi şemsiye üreticileri endişelenmeye başlayabilir:

Hepimiz alışverişten çıktığımızda park alanında yağmur başladığında ıslanmamak için çözümler üretmeye başlıyoruz, değil mi? İşte burada Tesla'nın "Smart Summon" özelliği yine yardımınıza koşuyor. Bu özellik sayesinde, otopark kapısını açarken yaptığınız gibi telefonunuzla arabayı yanınıza çağırabiliyorsunuz. Böylece yağmurda ıslanmadan arabaya binebilirsiniz.

Akıllı Çağırma (Smart Summon) özelliği ile eve dönüş saatlerinizi esnetebilirsiniz.

Bu özellik, bir Tesla sahibinin akıllı telefonlarından araçlarını çağırmasına olanak tanıyor. Özellikle park yerlerinde, aracınızı otoparkın belirli bir bölgesinden almak için kullanabilirsiniz. Tesla'yı telefonunuzdaki mobil uygulamadan çağırdığınızda etrafındaki engelleri algılayarak size doğru hareket etmeye başlıyor.

Mesela bu videoda otopark kapanma saatini kaçıran sürücü, Tesla'nın akıllı çağırma özelliğini kullanarak geç saatte kapalı olan otoparkın kapısını açıyor. Yine de bu özelliğin şu anda sadece özel mülklerde veya belirli koşullar altında kullanıldığı da ekleyelim.

Kazadan kaçma refleksleri:

Tesla'nın "kazadan kaçma" özelliği, aslında arabanın bizi tehlikeden koruma refleksine benziyor. Eğer bir şey arabanın yanına çok yaklaşırsa -diyelim ki yan şeritte sana doğru gelen başka bir araba- Tesla bu tehlikeyi fark eder ve arabadakileri güvende tutmak için otomatik olarak manevra yapabilir.

Tesla'nın Autopilot ve Full Self-Driving (FSD) özellikleri; radar, kamera ve diğer sensörleri kullanarak araç çevresini sürekli olarak izler. Bu sistemler; yakındaki araçlar, engeller ve yayaları algılayarak otomatik olarak fren yapabilir veya direksiyonu çevirerek çarpışmayı önleyebilir. Tesla'nın yanı sıra Audi, Jaguar, Chevrolet, Nissan gibi diğer elektrikli otomobil üreticileri de bu alanda çalışmalar yapıyor.

Yaklaşan kazayı âdeta medyum gibi önceden tahmin edebilmesi

Tesla'nın kazayı önceden 'tahmin edebilme' yeteneği, aslında aracın etrafına yerleştirilmiş koruyucu gözlükler gibi düşünülebilir. Bu gözlükler, etrafında olup biten her şeyi keskin bir şekilde görmek için kameralar, radar ve ultrasonik sensörlere sahip.

Eğer Tesla, önünüzdeki arabanın birdenbire fren yaptığını veya başka bir aracın size hızla yaklaştığını algılarsa sizi uyarır ya da otomatik olarak frene basar. Yani Tesla'nın bu özelliği, sadece size hız ve konfor sunmakla kalmaz, aynı zamanda bir çeşit koruyucu melek gibi davranarak yolda olabilecek tehlikelere karşı sizi korur.

Hızlı kalkışları elektrikli arabaların öne çıkan özelliklerinden ama biz burada Cybertruck'a odaklanalım.

Tesla Cybertruck, tıpkı diğer Tesla modelleri gibi elektrikli motorunun sağladığı anında tork sayesinde hızlı kalkış yeteneğine sahip. Elektrikli motorların benzersiz özelliği, torkun çok düşük devirlerde bile hemen mevcut olmasıdır. Bu da Cybertruck'ın 0'dan 100 km/sa gibi hızlara saniyeler içinde ulaşmasını sağlayabiliyor.

Selde gidebilme özelliği:

Tesla Model 3'ün yoğun yağmur sularındaki korkusuz ilerleyişinin, teknolojinin ve mühendislik tasarımının nasıl doğal şartlara meydan okuyabileceği bu gibi videolarda görmüştük.

Bunun ardında yatan sebepleri tasarım ve mühendislik sırlarını ise "Tesla Araçlar Nasıl Oluyor da Sel Suları Arasından Bile Sorunsuz Bir Şekilde İlerleyebiliyor?" isimli yazımızda size detaylıca anlattık. Bu özelliği ile de Tesla yine diğer elektrikli araç üreticilerinden sıyrılmayı başarıyor.

Tabii kusursuz olmak mümkün değil!

Gördüğünüz videoda Tesla otopilotu, Ay'ı trafik lambasının ışığı sanarak uyarı veriyor.

Tesla'yla mezarlık ziyaretine gitmek, düşündüğünüzden daha korkutucu olabilir.

Tesla, ya fazla gelişmiş kamera ve sensörleriyle farklı boyutlara geçmiş durumda ya da yeni bir güncellemeye ihtiyacı var.

Bu bir kuş, bu bir uçak, hayır hayır bu bir at arabası!

BONUS: Sizce kim almıştır?