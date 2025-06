Nothing'in önümüzdeki günlerde tanıtacağı ilk kulak üstü kulaklığı Headphone (1)'in tasarımı sızdırıldı. Cihaz, yine sıra dışı bir tasarımla geliyor.

Sıra dışı ürünleriyle tanıdığımız Nothing, kulaklıklar konusunda da iddialı bir markaydı. Şirketi şimdiye kadar kulak içi kulaklıklarla görmüştük. Yakında ise bu durum değişecek. Öyle ki Nothing, ilk kulak üstü kulaklığı olacak “Headphones (1)”i tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın, 1 Temmuz günü Nothing Phone (3) ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kulaklığın tanıtılmasına 1 hafta gibi kısa bir süre kalmışken bugün çok büyük bir sızıntı yaşandı. Sızıntı, Nothing’in ilk kulak üstü kulaklığının tasarımına detaylı bir şekilde bakış atmamızı sağlıyor. Şirketin her ürününde olduğu gibi bu üründe de hiç alışık olmadığımız bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz.

Nothing Headphones (1) böyle gözükecek

Nothing Headphones (1)’de artık Nothing’in imza tasarım dili hâline gelen şeffaf tasarımın kullanıldığını göreceğiz. Bu şeffaf tasarımın üst kısmında ise Nothing logosu yer alacak. Cihaz, diğer kulak üstü kulaklıklardan çok farklı tasarımıyla çok kendine has bir havaya sahip olacak gibi görünüyor. Üzerindeki ilginç kare şeklindeki alanın sürücülerin daha iyi “nefes almasını” sağlaması olduğu da gelen bilgiler arasında.

Bu tasarım, hem gürültü engellemenin (ANC) hem de ses kalitesinin artmasına olanak tanıyacak. Nothign, cihaz için yüksek kalitede ses ürünleri sunan İngiliz şirket KEF ile ortaklığa gitmişti. Bu da çok kaliteli bir ses sunabileceğinin başka göstergesi. Ayrıca kulak kısımlarının 90 derece döndürülebildiği, USB-C bağlantı ve 300 dolar civarı fiyat beklentiler arasında. 1 Temmuz günü tüm detaylarını öğrenebileceğiz.