Nothing, Türkiye'de üretilen ilk telefonunu açıkladı. CMF alt markasıyla sunulan CMF Phone 1, ülkemizde üretilen ilk Nothing telefon olacak ve yakında güzel avantajlarla satışa sunulacak.

Sıra dışı tasarıma sahip akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Nothing, Türkiye’de de satış yapan bir markaydı. Şimdi ise şirket, ülkemizde üretilen ilk telefonunu açıkladı. Şirketin CMF isimli alt markası kapsamında sunulan ve yurt dışında geçen sene tanıtılan CMF Phone 1’in Türkiye’de üretilen ilk telefonu olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre Türkiye’de üretilen CMF Phone 1 cihazı, yakında Türkiye’de satışa sunulacak. Cihazın, Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun yüzü olduğu bir reklam filmiyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacağı da eklenmiş. Ne zaman satışa çıkacacğı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Nothing CMF Phone 1, 4 yıllık garantiyle gelecek

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre CMF Phone 1, ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir avantajla da gelecek. Buna göre cihazda 2 yıllık standart garantiye ek 2 yıllık garanti daha sunulacak ve telefon 4 yıl boyunca koruma altına alacak. Kullanıcılar, cihaz aktif hâle geldikten sonraki 2 ay içerisinde resmî satıcı Evofone’un sitesi üzerinden kayıt yaptırarak ek garantiden yararlanabilecek. Standart garanti şartları, ek garantide de geçerli olacak.

Nothing, 2024 yılının sonlarında CMF alt markasının Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurmuştu. CMF Phone 1 de bu kapsamda sunulan ilk telefon olarak kayıtlara geçti. Ayrıca ülkemizde üretilen ilk Nothing telefonu olması da oldukça önemli. CMF Phone 1 satın alımlarında kullanıcılara 45W şarj adaptörü hediyesi verileceğini de aktaralım.

CMF Phone 1 nasıl özelliklere sahip?

Ekran 6.67 inç, FHD+ (1080 x 2400) piksel, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7300 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) ana kamera + 2 MP (f/2.4) derinlik sensörü Ön kamera 16 MP (f/2.0) Batarya 5000 mAh İşletim sistemi Nothing OS 3.0 (Android 15)