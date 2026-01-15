Tümü Webekno
Türkiye’de de Satılan Nothing Telefonlara Yakında Büyük Zam Geliyor! İşte Nedeni

Nothing CEO'su, tüm sektörde beklendiği gibi 2026 yılında telefonlarına ciddi zamlar yapılacağını açıkladı. Peki neden?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasını derinden sarsan bir RAM krizi var. Yapay zekâ nedeniyle inanılmaz artan talep, RAM fiyatlarının uçuşa geçmesine ve RAM kıtlığı yaşanmasına neden olmuştu. Her türden cihazda bu belleklerin tercih edilmesi de yakında ciddi fiyat artışları ve sıkıntılar yaşaanbileceğini göstermişti. Hatta bazı markaların zam yapmayı planladığını bile görmüştük.

Şimdi ise telefon tarafında kullanıcılarım moralinizi bozacak bir gelişme yaşandı. Türkiye’de de birden fazla modeliyle karşımıza çıkan akıllı telefon devi Nothing, 2026 yılında cihazlarına zam yapacağını duyurdu.

RAM krizi nedeniyle zam kaçınılmaz

Nothing CEO’su Carl Pei, X hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla bu moral bozucu haberi duyurdu. “Neden Yeni Akıllı Telefonunuz Daha Pahalı Olacak?” başlıklı bu paylaşımda Nothing telefonlara bu yıl zam geleceği ve bunun nedeninin teknoloji sektöründe devam eden RAM krizi olduğu belirtildi.

Hangi modellere ne kadar zam geleceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak Pei’nin aktardığına göre sektör genelinde %30 civarında ciddi zamlar ortaya çıkabilir. Nothing, uygun fiyatlı telefonlar sunmasıyla bilinen bir markaydı. Ancak gelen zammın ardından bunun ne kadar geçerli olacağını bilemiyoruz.

2027 ve sonrasında da devam etmesi beklenen RAM krizinin tüketici elektroniği sektörü üzerinde korkunç etkilerinin olacağı şimdiden belli. Kötü günlerin geride kaldığını, daha kötü günlerin geleceğini söylememiz yanlış olmaz.

