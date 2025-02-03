Now.gg ve BlueStacks, Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı ve oyun geliştiricilere küresel pazarlara açılma fırsatı sunuyor.

Mobil ve PC oyunları arasındaki sınırları kaldıran Now.gg ve BlueStacks, Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı. Gaming in Türkiye | MENA | EU'nun liderliğinde yürütülen iş birliği, oyun geliştiricilere global pazarlara açılma imkânı sunuyor olacak.

Now.gg ve BlueStacks, oyun geliştiricilerine farklı platformlarda geniş kitlelere ulaşma imkânı sunuyor. BlueStacks, Android oyunlarını Mac ve PC'lerde çalıştırarak oyunculara alternatif bir deneyim sağlarken Now.gg’nin Super SDK teknolojisi tek bir entegrasyonla oyunların mobil, bulut ve alternatif mağazalara taşınmasını mümkün kılıyor.

Türk oyun sektörü için dönüm noktası

Now.gg ve BlueStacks’in yenilikçi teknolojileri, Gaming in Türkiye | MENA | EU’nun öncülüğünde ve Joygame iş birliğiyle artık Türkiye’de. İş birliği sayesinde geliştiriciler, oyunlarını yalnızca mobil cihazlarla sınırlı kalmadan, daha geniş bir erişim ağına sahip olabiliyor. Gaming in Türkiye | MENA | EU, Türkiye'deki oyun sektörüne yönelik önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Joygame'in "Perfect Beauty Saloon" adlı oyunu, Now.gg'nin Super SDK teknolojisi ile BlueStacks Store'a entegre edildi. Bu adım Türkiye'deki oyun geliştiricileri için oyunlarını sadece mobil platformlarda değil, PC ve bulut sistemlerinde de geniş bir kitleye ulaştırma fırsatı sunuyor.

Gaming in Türkiye | MENA | EU CEO’su Ozan Aydemir, bu iş birliği ile Türkiye'deki oyun geliştiricilerin uluslararası pazarlarda daha fazla yer edineceğini belirtti. Now.gg CEO’su Rosen Sharma ise Now.gg teknolojileri sayesinde Türk geliştiricilerin farklı platformlara kolayca erişebileceğini vurguladı. Joygame CEO’su Burak Gözalan ise Now.gg ile yapılan entegrasyonun, yerel oyun ekosistemine yeni olanaklar sunduğunu ifade etti.