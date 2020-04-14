Nubia’nın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı amiral gemisi oyuncu telefonu Red Magic 5G’nin Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede ön siparişleri alınmaya başlandı.

Akıllı telefon üreticisi Nubia, geçtiğimiz haftalarda aktif fan sistemine sahip olan amiral gemisi oyuncu telefonu Red Magic 5G’yi duyurmuştu. Red Magic 5G’nin tanıtılmasının ardından bugün, Avrupa'daki tüketiciler için cihazın ön siparişi başladı.

21 Nisan’da piyasada olacak Red Magic 5G’nin ilk telefonlarından birini almak isteyenler Nubia’nın başlattığı ön sipariş programına dahil olabiliyor. Ön siparişte Red Magic 5G satın almak için kullanıcıların 30 dolar ödemesi gerekiyor.

Nubia, Red Magic 5G’nin piyasaya sunulacağı 21 Nisan tarihine kadar bir de kampanya düzenliyor. Her gün 100 müşteri Nubia tarafından yayınlanacak kuponları alabilecek. Yayınlanan kuponlar ile ön sipariş ödemesi 5.79 dolara düşecek.

Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkede satışa sunulan Red Magic 5G, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına ek olarak Eclipse Black rengi ile 579 euro (yaklaşık 4290 lira) fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak. Pulse Neon şeklinde isimlendirilen renk seçeneğine sahip 12GB RAM ve 256GB donanım özelliklerine sahip model ise 649 euro (yaklaşık 4810 lira) fiyatla satışa sunulacak.