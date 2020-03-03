Oyuncu Telefonu Red Magic 5G'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Nubia'nın AnTuTu rekoru kıran telefonu Red Magic 5G'nin tanıtılacağı tarih belli oldu. Yeni nesil oyuncu telefonu, oyun deneyimini bir adım ileri taşıyan teknik özelliklere sahip.

Oyunculara yönelik akıllı telefonlar üreten Nubia, Red Magic 5G'yi 12 Mart'ta düzenlenecek bir konferansla tanıtacağını duyurdu. Nubia başkanı Ni Fei, yeni oyuncu telefonunun farkını yansıtan bazı teknik detaylar da verdi.

Nubia'nın sosyal medya hesaplarında yapılan tanıtımlardan cihazın 5G desteği sağlayan Snapdragon 865 işlemciden güç alacağını biliyoruz. Ayrıca Red Magic 5G'de 15.000 rpm'ye kadar çıkabilen bir soğutma fanına sahip olacak.

Soğutma fanları, donanımın sıcaklığını düşürmesi, telefonun oyunlarda daha iyi performans göstermesini sağlıyor. Red Magic 5G özel fanları sayesinde AnTuTu'da 633.724 puan alarak rekor kırdı. Ni Fei, sıvı soğutmanın iç kısmı serin tutmak için yetersiz kaldığını ve bu yüzden Red Magic 3 gibi mekanik bir fan kullanıldığını öne sürdü.

120 Hz ekranların bile yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, Red Magic 5G'nin 144 Hz bir ekranla gelecek. Böylece telefon, yüksek yenileme hızlarını destekleyen oyunlarda daha iyi bir oyun deneyimi sunabilecek. Cihazın ayrıca 16 GB LPDDR5 RAM'e sahip olduğu biliniyor.

Nubia başkanı Ni Fei, Red Magic 5G'nin led flaş ışığının altında ve cihazın ortasında dikey olarak konumlandırılmış 64 megapiksel Sony ana kameraya sahip kamera kullanacağını açıkladı. Son olarak yeni nesil oyuncu telefonunun Android 10 işletim sisteminde çalışması bekleniyor.