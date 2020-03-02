Japonya merkezli "Bauhutte" isimli bir mobilya şirketi tarafından hazırlanan yatak odası takımı, oyunseverleri mest ediyor. Gün boyunca yatağından çıkmadan oyun oynamak isteyen oyunseverlere hitap eden takım, benzersiz bir deneyim sunuyor.

Video oyun sektörü, her geçen gün biraz daha popülerleşiyor. Bilgisayar donanım sektörünün gelişmesi ve oyun konsollarının eskisine nazaran hayli yol almasıyla birlikte oyunseverler, video oyunlarını eskisinden daha çok önemser hale geldiler. Hatta pek çok oyunsever, oyun oynayarak para kazanmanın ve hayatını bu şekilde sürdürmenin peşine düşmüş durumda.

Şimdi sizlere, özellikle de oyun oynayarak para kazanıyorsanız vazgeçilmeziniz olacak bir yatak odası takımından bahsedeceğiz. Japonya merkezli bir mobilya üreticisi olan "Bauhutte" isimli bir şirket tarafından geliştirilmiş olan bu yatak odası takımı, hayatınızın tümünü bu takım üzerinde geçirebilmenize imkan sağlıyor. Türkiye'den bu yatak odası takımını almanız çok mümkün değil ancak yeteri araştırmayı yaparsanız, sizler de böyle bir takıma sahip olabilirsiniz.

Oyuncular için özel olarak hazırlanan yatak odası takımı

Bu yatak odası takımı, Bauhutte'nin geçmiş dönemlerde piyasaya sürdüğü ürünlerin bir bütün haline getirilmiş olan özel bir versiyonu. Yatağınızın uç tarafına bir çift monitör yerleştirebileceğiniz bu yatak odası takımı, günlük ihtiyaçlarınızın tümünü barındırabilecek bir yapıya sahip. Bu yatak odası takımına sahip olmanız durumunda sadece tuvalet ihtiyacınız için yatağınızdan çıkmanız gerekecekmiş gibi görünüyor.

Hayli kabarık, "armut" olarak isimlendirilen bir yastığa sahip olan bu takım, sırtınızı yaslayıp rahatça oyun oynayabilmenizi sağlıyor. Taşınabilir masalara da sahip olan takımda bilgisayar donanımlarınızın yanı sıra yiyecek ve içeceklerinizi de bulundurabiliyorsunuz.

Oyuncular için hazırlanmış olan bu yatak odası takımı, sadece oyun oynarken değil dinlenmek istediğiniz zamanlarda da yüksek bir konfor sağlıyor. Akıllı telefonunuzu yerleştirebileceğiniz bir aparata sahip olan set, böylelikle yatarken de telefonunuzdan bir şeyler izlemenize yardımcı oluyor. Eğer günlerce dışarı çıkmadan yaşayabilen bir kişiliğiniz varsa ve oyunlardan vazgeçemiyorsanız, bu yatak odasının tam sizlik olduğunu söyleyebiliriz.