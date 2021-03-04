Nubia, Yeni Oyuncu Telefonu Serisi Red Magic 6'yı Tanıttı

Oyuncu telefonlarıyla piyasada ün kazanan Nubia, özellikleriyle yüz üstü bırakmayacak yeni serisi Red Magic 6'yı Çin'de tanıttı. Yeni seri, 4.360 TL'den 7.570 TL'ye uzanan fiyat etiketleriyle geldi.

2021 yılının üçüncü ayına girmişken yılın ilk tanıtılan oyuncu telefonu serisi Nubia Red Magic 6 serisi oldu. Oyunculara odaklanan akıllı telefonlarıyla beğeni toplayan Nubia, açıkladığı şekilde bugün bir etkinlik düzenledi ve yeni akıllı telefon serisini tanıttı. Yeni seri, Nubia Red Magic 6 ve Red Magic 6 Pro olmak üzere iki modelle geldi.

Nubia'nın bugün tanıttığı Red Magic 6 serisi, aynı zamanda bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Yeni seride yer alan telefonlar, şirketin daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için Tencent Games ile yaptığı anlaşmadan sonra çıkardığı ilk telefonlar oldu. Gelin, Nuiba'nın yeni seride bizlere neler sunduğuna bakalım.

Nubia Red Magic 6:

Serinin standart modeli olan Nubia Red Magic 6, 6,8 inçlik Full HD+ AMOLED ekran taşıyor. 2.400 x 1.080 çözünürlüğündeki bu ekran, 165 Hz tazeleme hızıyla da oldukça yumuşak bir deneyim vadediyor. Telefon, yoğun kullanımlarda soğuk kalabilmek için ICE 6.0 VC sıvı soğutma teknolojisine yer veriyor.

Donanım kısmındaysa bizleri Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 888 işlemcisi karşılıyor. Adreno 660 grafik birimine yer veren telefon, 12 GB LPDDR5 RAM'iyle günümüzde hiçbir sorun yaşamamanızı garanti ediyor. Son olarak telefon, 256 GB UFS 3.1 depolamaya ev sahipliği yapıyor.

Nubia Red Magic 6 Pro:

Nubia Red Magic 6 Pro, standart modelle aynı ekranı, işlemciyi ve donanımı taşıyor. Çift algoritmik gürültü engelleyici özelliğini taşıyan telefon, bu sayede oyun esnasında arkaplan gürültüsünü en az seviyeye indiriyor. Ayrıca telefonun ekranı bilgisayar ekranına kolaylıkla yansıtılabiliyor. Bu sayede oyunlarınızı daha büyük bir ekrandan oynayabiliyorsunuz.

Nubia Red Magic 6 Pro Transparent Edition:

İki modelle birlikte Nubia, bir de Red Magic 6 Pro Transparent Edition ismini verdiği özel bir modelini de duyurdu. Bu model, dünyanın ilk 18 GB RAM'ine sahip akıllı telefonu olarak da tarihe geçti.

Nubia Red Magic 6 özellikleri:

Ekran: 6,8 inç, FullHD+ 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı

6,8 inç, FullHD+ 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 5G

Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5

8 GB / 12 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.050 mAh, 66 W hızlı şarj desteği

5.050 mAh, 66 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı RedMagic OS 4.0

Android 11 tabanlı RedMagic OS 4.0 Boyutlar: 169 x 77,09 x 9,7 mm

169 x 77,09 x 9,7 mm Ağırlık: 220 gram

Nubia Red Magic 6 Pro özellikleri:

Ekran: 6,8 inç, FullHD+ 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı

6,8 inç, FullHD+ 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 5G

Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5

12 GB / 16 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 4.500 mAh, 120 W hızlı şarj desteği

4.500 mAh, 120 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı RedMagic OS 4.0

Android 11 tabanlı RedMagic OS 4.0 Boyutlar: 169 x 77,09 x 9,8 mm

169 x 77,09 x 9,8 mm Ağırlık: 220 gram

Nubia Red Magic 6 fiyatı:

8 GB RAM + 128 GB depolama: 3.799 yuan (4.360 TL)

3.799 yuan (4.360 TL) 12 GB RAM + 128 GB depolama: 4.099 yuan (4.700 TL)

4.099 yuan (4.700 TL) 12 GB RAM + 256 GB depolama: 4.399 yuan (5.000 TL)

Nubia Red Magic 6 Pro fiyatı:

12 GB RAM + 128 GB depolama: 4.399 yuan (5.000 TL)

12 GB RAM + 256 GB depolama: 4.799 yuan (5.500 TL)

16 GB RAM + 256 GB depolama: 5.299 yuan (6.000 TL)

Nubia Red Magic 6 Pro Transparent Edition fiyatı:

16 GB RAM + 256 GB depolama: 5.599 yuan (6.430 TL)

18 GB RAM + 512 GB depolama: 6.599 yuan (7.570 TL)

Bugün Çin'de tanıtılan Nubia Red Magic 6 serisi, 16 Mart'ta tüm dünya için tanıtılacak. Telefonun küresel fiyatını ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceğini bu tarihte öğreneceğiz.