Nubia Z30 Pro Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Nubia, bulduğu tüm üst düzey özellikleri entegre ettiği yeni amiral gemisi telefonu Z30 Pro'yu duyurdu. Snapdragon 888, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip telefon, 120 watt hızlı şarj desteği ve üç tanesi 64 MP olan dörtlü kamera kurulumu ile mest ediyor.

Çinli teknoloji şirketi Nubia, bugün düzenlediği bir etkinlikte Z30 Pro olarak isimlendirdiği amiral gemisi yeni telefonunu duyurdu. Tasarım, sahip olduğu özellikler ve teknik açıdan üst seviyenin de zirvesini zorlayan cihaz, fiyatı yüksek olsa da tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Nubia'nın yeni amiral gemisi telefonu, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranla geliyor. 144 Hz tazeleme, 360 Hz dokunma hassasiyeti sunan kavisli yapıdaki bu ekran, sahip olduğu minimal boyutlu delikte ise 16 MP çözünürlük sunan ön kamera yer alıyor. Bu arada, parmak izi okuyucu sensörün de ekranda yer aldığını belirtelim.

Karşınızda Nubia Z30 Pro

Nubia Z30 Pro'nun içerisinde, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Android 11 tabanlı Nubia UI 9.0 arayüze sahip olan telefonun batarya kapasitesi ise 4.200 mAh. Kullanıcılar, bu telefonda 120 watt hızlı şarj desteğinin yetenekleri ile tanışma imkanı ve çok boyutlu özel bir soğutma sistemi ile tanışma imkanı yakalayacaklar.

Nubia'nın yeni amiral gemisi, dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. 64 MP ana kamera sahip olan telefon, 64 MP ultra geniş açılı kamera, 64 MP portre kamerası ve 8 MP de periskop telefoto bir kameraya sahip. Optik görüntü sabitleme, 5x optik ve 50x hibrit yakınlaştırma ile lazer tabanlı otomatik odaklama özelliği de Nubia Z30 Pro'nun kamera özellikleri arasında yer alıyor.

Nubia Z30 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç FHD+, AMOLED, 144 Hz tazeleme, 360 Hz dokunma hassasiyeti, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ü

6.67 inç FHD+, AMOLED, 144 Hz tazeleme, 360 Hz dokunma hassasiyeti, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ü İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB, 12 GB ya da 16 GB (LPDDR5)

8 GB, 12 GB ya da 16 GB (LPDDR5) Depolama: 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1)

256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP (Sony IMX686) + 64 MP (Samsung GW3) + 64 MP (Samsung GW3) + 8 MP

64 MP (Sony IMX686) + 64 MP (Samsung GW3) + 64 MP (Samsung GW3) + 8 MP Batarya: 4.200 mAh (120 watt hızlı şarj)

4.200 mAh (120 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Nubia UI 9.0

Android 11 tabanlı Nubia UI 9.0 Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C Boyutlar: 161.83 mm x 73.01 mm x 8.5 mm

161.83 mm x 73.01 mm x 8.5 mm Ağırlık: 198 gram

Tüm bu özelliklere sahip olan Nubia Z30 Pro, an itibarıyla Çin pazarı için ön siparişe açılmış durumda. Telefonun resmi satışları ise 25 Mayıs itibarıyla başlayacak. Tüketiciler, bu telefona sahip olmak için şöyle ödemeler yapmak zorunda kalacaklar;