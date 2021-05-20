Samsung Galaxy F52 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, LCD ekranı ile bir miktar hayal kırıklığı yaratsa da kamera ve bağlantı konusunda fiyatının karşılığını veren telefonu Galaxy F52 5G'yi duyurdu. Galaxy F ailesinin en yeni üyesi olan cihazın Türkiye'deki satış durumu ise henüz belirsizliğini koruyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Galaxy F52 5G, şirketin popüler modellerinden Galaxy A52 5G'nin daha uygun fiyatlı versiyonu olarak duyuruldu. Tasarımıyla Galaxy A serisinin bir üyesi gibi görünen Galaxy F52 5G, uygun fiyatıyla Samsung marka akıllı telefon isteyenler için iyi bir seçenek olabilir.

Yeni Samsung Galaxy F52 5G, çoğu Samsung akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımını tercih etmiş durumda. Ancak ilginç bir şekilde şirket, cihazı tasarlarken kamera deliğini ekranın orta üst kısmı yerine Galaxy S10 serisindekine benzer şekilde sağ üst kısma yerleştirmeyi tercih etmiş. Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise dörtlü kameraya ev sahipliği yapan dikdörtgen bir kamera modülü görüyoruz.

Gücünü Qualcomm'un 8nm Snapdragon 750G işlemcisinden alan Galaxy F52 5G, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 6,6 inç büyüklüğünde Full HD+, 120 Hz, LCD ekran ile gelen akıllı telefonu, 4.500 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla bir günü rahatlıkla tamamlayabiliyor ve 25W hızlı şarj ile kısa sürede şarj oluyor.

64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerasıyla oldukça kaliteli fotoğraflar çekebilen Galaxy F52 5G, ultra geniş açılı fotoğraflar için ise 8 MP ikincil kameraya sahip. Ayrıca portre fotoğraflar için 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera da bulunuyor. Cihazın ekranındaki delikte ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy F52 5G özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 750G GPU: Adreno 619

: RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Ekran : Boyut: 6,6 inç Çözünürlük: Full HD+, 1080 × 2400 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: TFT LCD

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1,8 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,2 Derinlik Sensörü: 2 MP Makro Kamera: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 16 MP, f/2,0

: 16 MP, f/2,0 Batarya : Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 25W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: One UI 3.1

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Samsung Galaxy F52 5G fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan Samsung Galaxy F52 5G, 310 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Türkiye'deki satış durumu ya da olası Türkiye fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.