Bilim İnsanlarından Füzyon Araştırmalarına Yapay Zeka Çözümü

Füzyon enerjisi üzerine uzun yıllardır çalışan insanlık, sonunda füzyon teknolojilerini kullanılabilir hale getirme yolunda önemli bir adım attı. Bilim insanları artık, füzyon araştırmalarında yapay zekadan destek alıyor.

Bilim insanları, dünyanın 2025 yılına kadar ilk termonükleer füzyon reaktörünü göreceğine inanıyorlar. Özellikle füzyon üzerinde neredeyse yüz yıldır çalışıldığı düşünüldüğünde önümüzdeki 5 yıl oldukça kısa bir zaman aralığı gibi görünüyor.

Çoğu uzmana göre, başarılı bir füzyon reaktörü neredeyse sınırsız bir enerji kaynağı olarak işlev görecek. Başka bir deyişle, 2025 yılına kadar gerçek bir füzyon reaktörü inşa edilebilirse, küresel enerji krizine önümüzdeki birkaç on yıl içinde son verebiliriz.

Füzyon araştırmalarında yapay zeka sistemleri kullanılıyor

Füzyon üzerinde çalışan şirketlerden TAE, artık araştırmalarda makine öğreniminin büyük fark yarattığını söylüyor. Forbes tarafından hazırlanan bir rapora göre Google ise, TAE'nin yeni füzyon teknikleri keşfetmesini kolaylaştırmak için yeni yapay zeka sistemleri kullanarak onlarca yıllık matematik problemlerine modern çözümler bulunmasına yardımcı oluyor.

TAE CEO'su, şirketinin 10 yıl içinde füzyon teknolojisini ticarileştireceğini söyledi. MIT de, önümüzdeki 10 yıl içinde enerji teknolojisinde çığır açacağına inanan şirketle aynı fikirde. MIT araştırmacıları, füzyon teknolojisinin 2028'den önce kullanılabileceğini söylüyor. Ancak bu iyimserlik, genel olarak bilim topluluğuna yansımıyor. Birçok fizikçi, yeni gelişmeleri endüstriyel boyutta yetersiz görüyor.

Füzyonu Dünya'da uygulamak imkansız mı?

Füzyon teknolojisini Dünya'da uygulamak, pek çok bilim insanı tarafından imkansız olarak görülüyor. Füzyon, Güneş gibi yıldızlarda doğal olarak gerçekleşiyor, ancak mevcut teknolojimizle Güneş'in koşullarını Dünya'da yeniden yaratmak mümkün değil. Öncelikle Güneş, Dünya'dan çok daha büyük ve yüksek kütlesi nedeniyle artan yer çekimi, füzyon reaksiyonlarının gerçekleşmesine uygun bir ortam sağlıyor.

Yüksek yer çekimi, Güneş'in atomlarını yüksek enerjiyle birbirine çarpıştırıyor. Basınç ve ısı kombinasyonu hidrojen atomlarını birleşmeye zorlayarak helyum atomlarını oluşturuyor. Bu da oluşan yüksek enerjinin patlamalarla atılmasına neden oluyor.

Yapay zeka, füzyon araştırmaları için veri analizinde devreye giriyor

Artık önceki araştırmalardan farklı olarak makinelerin gücünü de kullanıyoruz. Peki yapay zeka bizim için nasıl bir fark yaratabilir? Çoğunlukla veri analizi alanında. Fizik deneylerini gerçekleştirmek basit değil ve bir füzyon deneyinde ortaya çıkan tonlarca veriyi analiz etmek, makinelere bırakılan zorlu bir görev.

Yapay zeka, bilim insanlarına daha hızlı ve daha anlamlı sonuçlar sağlıyor. Teknolojide geldiğimiz noktayla füzyon teknolojisini kullanılabilir seviyeye çıkarmak çoğu bilim insanına inandırıcı gelmese de iyimser olmak için yeni bir nedenimiz var gibi görünüyor.