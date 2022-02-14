Numara Taşıma Sürecinde Vatandaşa Kısa Mesaj Gönderilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, numara taşıma süreci ile ilgili yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama, vatandaşın numara taşırken SMS almasını sağlayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlüğe giren düzenleme, numara taşıyacak vatandaşlar için önem arz ediyor. Düzenleme ile vatandaşın hat değişiklik süreci ile ilgili bilgi alma süreci iyileştirilmiş olacak.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre bir numaranın taşınması için başvuru yapıldığı bilgisi, bundan sonra taşımaya konu olan telefon numarasına SMS olarak iletilecek. Bu işlem, hattın taşınacağı operatör tarafından yapılacak. Böylelikle vatandaş, numarasının taşınması süreciyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmuş olacak.

Resmi Gazete'deki düzenleme şu şekilde

"(1) Numara taşıma işlemi, abonenin numara taşıma talebi ile birlikte abonesi olmak istediği alıcı işletmeciye yazılı olarak, müşteri hizmetlerini arayarak, internet aracılığı veya Kurumca belirlenecek diğer yollar ile başvurmasıyla başlar. Abonenin bu yönde bir talebi olmaksızın söz konusu abone için numara taşınabilirliği işlemi başlatılamaz. Abone, taşınacak numarayı, kimlik bilgilerini, verici işletmeci bilgisini, irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma zamanını doldurulan bir form ile alıcı işletmeciye bildirir ve söz konusu işletmeci ile taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi kurar. Abone, söz konusu başvuru ile numara taşıma işleminin gerektirdiği bilgilerin verilmesine ve bu işlemin kendi adına alıcı işletmeci tarafından yürütülmesine onay vermiş sayılır. Mobil numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesaj ile taşınması talep edilen numaraya iletilir. Alıcı işletmeci, abonenin numarasının taşınmasına ilişkin imzalı talep formunu, kimlik bilgileri ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri alarak, verici işletmeciye gönderilmek üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin suretlerini elektronik ortamda numara taşınabilirliği sistemine ulaştırmakla yükümlüdür. Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden yalnızca işlem belgesi iletilir."