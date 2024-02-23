NVIDIA, daha önce görülmemiş bir işe imza attı. Beklentileri aşan gelir raporu yayımlayan firma, 24 saatte 277 milyar dolar değerlendi. Hisse senetlerindeki yükseliş, yüzde 16'nın üzerinde.

Özellikle de yapay zekâ sektöründe yaşanan gelişmeler, bu alanda önemli çalışmalar yapan NVIDIA'nın ciddi anlamda değerlenmesini sağladı. Son birkaç çeyrek dönemde zaten rekor üstüne rekor gelir açıklaması yapan firma, 2023'ün son çeyreğine ilişkin açıklamalarında da bu durumu sürdürdü. Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, NVIDIA gelirlerinin yıllık bazda yüzde 265 arttığından bahsetmiştik.

Bu durum, firmanın hisse senetlerinde çok ciddi bir sıçrama yaşanmasına neden oldu. Hatta NVIDIA'nın değeri, sadece 24 saatlik bir süreçte 277 milyar dolar artış gösterdi. Bloomberg tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar halka arz edilmiş hiçbir firmanın bu denli büyük bir günlük büyüme seviyesine ulaşamadığı belirtildi. Yani NVIDIA, yapay zekâ sayesinde tarihe geçmiş oldu.

Hisse senedindeki yükseliş, yüzde 16'nın üzerinde

Firmanın rekor gelir açıklaması ve beklentileri de yüksek tutması, hisse senetlerini doğrudan etkiledi. NASDAQ borsasında "NVDA" koduyla listelenmekte olan NVIDIA hisseleri, son 24 saatte yüzde 16,4 seviyesinde yükselerek, 785 dolara ulaştı. Yapay zekâdaki gelişmeler devam ettikçe, NVIDIA hisselerindeki yükselişin devam etmesi, kimseyi şaşırtmayacaktır.

NVIDIA, dünyanın en değerli üçüncü şirketi hâline gelebilir!

NVIDIA'nın son dönemlerde yaşadığı büyüme, şirketin değerinin Alphabet ile Amazon'un önüne geçirdi. Bu doğrultuda, NVIDIA artık dünyanın en değerli dördüncü markası. Ancak içinde bulunduğumuz büyüme dönemi devam ederse NVIDIA, dünyanın en büyük üçüncü firmasi hâline gelebilir. Zira dünyanın en büyük üçüncü şirketi olan Saudi Aramco ile aradaki fark, büyük bir hızla kapanıyor.

En değerli şirketler listesinin son durumu böyle:

Şirket Piyasa Değeri Microsoft 3,058 trilyon dolar Apple 2,847 trilyon dolar Saudi Aramco 2,065 trilyon dolar NVIDIA 1,963 trilyon dolar Amazon 1,813 trilyon dolar