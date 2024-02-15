NVIDIA'nın son bir yılda özellikle yapay zeka alanındaki çalışmaları, markanın piyasa değerini artırdı. Firma bir anda Google'ın çatı şirketi Alphabet ile Amazon'dan daha değerli bir şirket haline geldi. NVIDIA artık dünyanın en değerli dördüncü şirketi.

Yapay zekâ, GPU dünyasının bir numaralı ismi olan NVIDIA'nın önemini artırdı. Yapay zekâ odaklı çipler geliştirmeye başlayan firma, tabiri caizse paraya para demedi. Geçtiğimiz saatlerde, bunun doğruluğunu gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. NVIDIA'nın piyasa değeri, Google'ın çatı şirketi Alphabet de geçmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıldan beri yapay zekâ donanımlarının etkisiyle kârlılığını çok ciddi anlamda artıran NVIDIA, sadece 2024 yılında bile yüzde 49 civarında büyüdü. Hâl böyle olunca markanın piyasa değeri, 1,83 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bu veriler doğrultusunda NVIDIA, dünyanın en değerli dördüncü şirketi hâline gelmiş oldu.

NVIDIA, en değerli şirketler listesinde yükselmeye devam edebilecek mi?

1,77 trilyon dolarlık değerleme seviyesi ile Amazon'u, 1,82 trilyon dolarlık değerleme seviyesi ile de Alphabet'i geride bırakan NVIDIA, şimdi önemli bir eşikle karşı karşıya. Firmanın, dünyanın en büyük üçüncü firması olabilmesi için 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması gerekiyor ki bu da yaklaşık olarak 200 milyar dolarlık değerleme demek. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.

Dünyanın en değerli şirketlerinin güncel hâli şu şekilde:

Şirket Piyasa Değeri Microsoft 3,042 trilyon dolar Apple 2,843 trilyon dolar Saudi Aramco 2,062 trilyon dolar NVIDIA 1,825 trilyon dolar Alphabet 1,820 trilyon dolar

Yaşanan son gelişmelerle Amazon, artık listenin ilk 5 sırasında bulunmuyor. NVIDIA'nın Microsoft ile Apple'a yetişebilmesi içinse hâlâ çok büyük işler yapması gerekiyor.