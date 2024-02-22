NVIDIA'nın yapay zekâ ile rekor kâr artışı açıklamasının ardından, firmanın CEO'su Jensen Huang'ın yakın zamandaki açıklamaları tekrar gündem oldu.

Son dönemin gözde teknolojisi yapay zekâ, ilk defa bu tür bir teknoloji ile karşılaşan insanları kendisine hayran bıraktı. Yapay zekâ teknolojisine olan ilgi, NVIDIA'nın 2023 yılı performansında da etkisini gösterdi. Firmanın CEO'su Jensen Huang'ın yakın zamanda yaptığı bir açıklama da firmanın rekor kırmasının ardından gündeme geldi.

Huang, kodlama öğrenmenin gerekmediğine inanıyor

Dubai'de katıldığı bir etkinlikte Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zekâ Bakanı tarafından sorulan "İnsanlar, iş eğitime geldiğinde ne öğrenmeliler?" şeklindeki soruya cevap veren Huang, "Kulağa insanların hissettiklerinin tam tersi gibi gelecek. Son 10-15 yılda, neredeyse herkesin size çocuklarınızın bilgisayar bilimleri öğrenmesinin hayati önem taşıdığını söylediğini hatırlayacaksınızdır. Herkes programlama öğrenmeli. Gerçek ise bunun tam tersi. Kimsenin programlama yapmasının gerekmeyecek. Programlamanın insan diliyle yapıldığı bir teknoloji üretmek bizim işimiz. Dünyadaki herkes artık bir programcı. Bu yapay zekânın bir mucizesi. İlk defa aradaki uçurumu kapattık, teknolojik fark tamamen kapandı." ifadelerini kullandı.

Yapay zekânın bütün medeniyetimizi üstüne kurabileceğimiz konusunda çekinceleri olan çok insan olsa da, firmaların yapay zekâya olan ilgisi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Google Gemma gibi yapay zekâ araçları çıktıkça da bazı görevler yapay zekâya devredilmeye başlanıyor.

Sizce yapay zekânın geleceği ne olacak? Gerçekten de bilgisayar bilimlerine yönelmeye gerek kalmayacak mı, yoksa yapay zekâ gelecekte bugünün Excel'i gibi herkesin kullandığı bir araç olarak iş hayatının küçük bir parçası mı olacak?