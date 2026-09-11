NVIDIA CEO’su, şirketin önümüzdeki yıl %70 oranında büyümesini beklediklerini açıkladı.

Yapay zekâ sayesinde dünyanın en değerli şirketi hâline gelen NVIDIA, büyümeye devam ediyor. Şimdi ise NVIDIA kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, şirketin gittiği yol hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Goldman Sachs Communacopia + Technology konferansında yaptığı açıklamalarda kamuoyundaki “NVIDIA sadece çip üretiyor” algısına sert bir yanıt verdi. Şirketin ilk dönemlerinde oyunculara pazarlanan 399 dolarlık tüketici sınıfı GPU'ların çok geride kaldığını belirten Huang, günümüzde tek bir yapay zeka GPU sisteminin NVLink bağlantıları, 2 milyon parçası ve 250.000 kilovatlık güç gereksinimiyle 8,5 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

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NVIDIA, önümüzdeki yıl %70’lik büyüme bekliyor

Pazardaki dev sistemlere olan talep ivme kazanmaya devam ediyor. Özellikle 36 adet Grace CPU ile 72 adet Blackwell GPU'yu tek bir çatıda birleştiren gelişmiş bilgisayar sisteminin siparişlerinde aydan aya %27'lik satış büyümesi yaşandı. Şirket, kurumsal veri merkezlerinin ve yapay zekâ laboratuvarlarının artan hesaplama gücü ihtiyacını karşılamak için teslimat kapasitesini aralıksız artırıyor.

NVIDIA, devasa oyuncuların pazara girmesine rağmen büyüme hedeflerinde geri adım atmıyor. Amazon, Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin, Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarının kendi çiplerini tasarlaması; ayrıca Cerebras ve Etched gibi girişimlerin pazara girmesi rekabeti kızıştırmış durumda. Ancak Huang, geçtiğimiz ay açıklanan finansal raporda belirtilen %70'lik yıllık gelir artışı öngörüsünün arkasında durduklarını yineledi.

Analist tahminleri NVIDIA’nın içinde bulunduğumuz mali yılı yaklaşık 400 milyar dolar gelirle kapatacağını gösteriyor. Huang'ın işaret ettiği %70'lik büyümenin gerçekleşmesi hâlinde şirketin önümüzdeki yılki toplam gelirinin 680 milyar dolar seviyesine ulaşabilir. Şirket CEO'su, ekosistemin her katmanında yer aldıkları için bu hedefe ulaşma konusunda son derece özgüvenli olduklarını dile getirdi.

Jensen Huang, gelecek tahminlerini küresel ekosistemdeki benzersiz konumlarına bağladı. OpenAI, Anthropic, Google ve açık kaynaklı model geliştiricileri dahil olmak üzere piyasadaki tüm yapay zekâ modellerinin NVIDIA altyapısında çalıştığının altını çizdi.