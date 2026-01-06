NVIDIA’dan Otonom Otomobillerde Devrim: İnsan Gibi Düşünen Açık Kaynaklı Alpamayo Tanıtıldı

NVIDIA, CES 2026'ya âdeta damga vurdu ve şirket yeni nesil otomobillerde göreceğimiz otonom sürüş özellikli ve açık kaynaklı Alpamayo'yu tanıttı.

NVIDIA, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak Alpamayo adlı yeni açık kaynaklı yapay zekâ model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor.

Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor ancak bu yaklaşım, alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor.

"Fiziksel yapay zekâ için ChatGPT anı"

Alpamayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil “akıl yürüten” yapay zekâ modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor.

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, bu gelişmeyi “Fiziksel yapay zekâ için ChatGPT anı” olarak tanımlıyor. Huang’a göre Alpamayo, özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası: “Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor.”

Alpamayo ekosistemi neler sunuyor?

NVIDIA, Alpamayo’yu üç temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor:

Alpamayo 1 : 10 milyar parametreli, zincirleme düşünme (chain-of-thought) yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel-dil-eylem (VLA) modeli. Hugging Face üzerinden erişilebiliyor.

: 10 milyar parametreli, zincirleme düşünme (chain-of-thought) yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel-dil-eylem (VLA) modeli. Hugging Face üzerinden erişilebiliyor. AlpaSim : Gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkânları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu.

: Gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkânları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık Veri Setleri: 1.700 saatin üzerinde, farklı coğrafya ve koşullardan toplanmış, nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri.

Bu yapı, geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.