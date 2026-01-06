Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

NVIDIA’dan Otonom Otomobillerde Devrim: İnsan Gibi Düşünen Açık Kaynaklı Alpamayo Tanıtıldı

NVIDIA, CES 2026'ya âdeta damga vurdu ve şirket yeni nesil otomobillerde göreceğimiz otonom sürüş özellikli ve açık kaynaklı Alpamayo'yu tanıttı.

NVIDIA’dan Otonom Otomobillerde Devrim: İnsan Gibi Düşünen Açık Kaynaklı Alpamayo Tanıtıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak Alpamayo adlı yeni açık kaynaklı yapay zekâ model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor.

Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor ancak bu yaklaşım, alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor.

"Fiziksel yapay zekâ için ChatGPT anı"

2

Alpamayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil “akıl yürüten” yapay zekâ modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor.

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, bu gelişmeyi “Fiziksel yapay zekâ için ChatGPT anı” olarak tanımlıyor. Huang’a göre Alpamayo, özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası: “Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor.”

Alpamayo ekosistemi neler sunuyor?

3

NVIDIA, Alpamayo’yu üç temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor:

  • Alpamayo 1: 10 milyar parametreli, zincirleme düşünme (chain-of-thought) yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel-dil-eylem (VLA) modeli. Hugging Face üzerinden erişilebiliyor.
  • AlpaSim: Gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkânları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu.
  • Açık Veri Setleri: 1.700 saatin üzerinde, farklı coğrafya ve koşullardan toplanmış, nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri.

Bu yapı, geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.

Samsung, CES 2026'ya Bomba Gibi Başladı: Her Şey Yapay Zekâ Olacak! Samsung, CES 2026'ya Bomba Gibi Başladı: Her Şey Yapay Zekâ Olacak!
Instagram Patronu Açıkladı: Yapay Zekâ, 2026'da Sosyal Medyayı Nasıl Etkileyecek? Instagram Patronu Açıkladı: Yapay Zekâ, 2026'da Sosyal Medyayı Nasıl Etkileyecek?
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim