Instagram Patronu Açıkladı: Yapay Zekâ, 2026'da Sosyal Medyayı Nasıl Etkileyecek?

Instagram CEO'su Adam Mosseri, yapay zekânın 2026 vizyonunu paylaştı. Yapılan açıklama, yapay zekânın bu yıl hayatımızda neleri, nasıl değiştireceğini ortaya koyuyor. Gelin Instagram patronunun açıklamasına yakından bakalım.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri, 2026 yılına dair yayımladığı yeni vizyon yazısında teknoloji dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Mosseri'ye göre, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz.

Bu yeni dijital çağda, "gerçeklik" artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak hâline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağı ise en büyük soru işareti.

Yapay zekâ bolluğunda "gerçek" olmak lüks mü olacak?

Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekânın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında, internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zekâ ile üretileceği öngörülüyor.

Bu durum, içerik üreticileri için "yaratıcılık" çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece "üretebilmek" yetmeyecek; "sadece sizin üretebileceğiniz" özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak, başarının tek anahtarı hâline gelecek.

Yeni trend: Kusurlu ve ham içerikler kazanacak

Yapay zekâ her şeyi mükemmelleştirdikçe, insanlar bilinçli olarak "kusurlu" olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini; net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran "raw" estetiğin alacağını söylüyor.

Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin "gerçek" olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz.

Instagram, gerçekliği nasıl koruyacak?

Peki, neyin gerçek neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu, sahte medyayı kovalamaktansa "gerçek medyayı" damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle iş birliği yapılarak, çekim anında dijital imza atılması planlanıyor.

Bu dijital parmak izleri, bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram, içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.

Instagram Yapay Zeka

