NVIDIA GeForce, ekran kartı pazarında AMD'nin işini gittikçe zorlaştırıyor. Son gelen raporlara göre satılan her 10 ayrı grafik kartından 8'i NVIDIA etiketi taşıyor.

AMD son yıllarda özellikle işlemci pazarından önemli atılım gerçekleştirmiş olsa da ekran kartları konusunda henüz yapması gereken çok iş var. GPU dağıtım raporlarına göre ekran kartı pazarında NVIDIA'nın bariz bir dominasyonu bulunuyor.

Öte yandan bu türden raporlarla ilgili olarak akılda tutulması gereken çeşitli noktalar var. Bunlardan biri, kullanıcılar tercih etmese bile işlemciye entegre olan grafik işlem birimlerinin de bu raporlara dahil edilmesi.

AMD kan kaybediyor:

Raporlarda öne çıkan iki ana kategori bulunuyor. Bunlardan biri genel GPU dağıtımı kategorisi. Bilgisayarlardaki grafik kartları, entegre GPU'lar, konsol grafikleri, gömülü GPU'lar, dizüstü cihazlardaki ve konsollardaki GPU'lar bu kategoriye dahil ediliyor.

Bir diğer önemli kategori ise ayrık grafik işlemci kategorisi. Bu kategoride bilgisayarlarda ve dizüstü cihazlarda kullanılan ayrı grafik kartları ele alınıyor. Bu alan daha dar ancak bağımsız kart talebini görmek açısından önemli oluyor.

İkinci kategoriye baktığımız zaman AMD'nin pazar payının 2021'in ikinci çeyreğinde %17'ye gerilediği gözüküyor. Bir önceki çeyrekte firmanın pazar payı %19 idi. Bir yıl önce aynı dönemin raporlarına baktığımızda ise AMD'nin payının %20 olduğu göze çarpıyordu.

NVIDIA payını büyütüyor:

AMD'nin pazarda kaybettiği pay ise en büyük rakibi konumunda bulunan NVIDIA'ya gidiyor. NVIDIA'nın ayrık GPU alanındaki pazar payı %83 gibi büyük bir dominasyona ulaşmış durumda. Bu oran çok yüksek olsa da şaşırtıcı değil.

Daha önce de Steam'in donanım anketinde katılımcıların %75,41'i NVIDIA, %15,31'i ise AMD GPU'lar kullandıklarını açıklamıştı. Pazar payı incelemeleri ile Steam anketinin yakın sonuçlar verdiğini söylemek mümkün. Pazar payını yükseltmek, her iki firmanın da optimizasyonlarda ve teknolojik işbirliklerinde öne çıkmak amacıyla odaklandığı bir konu olarak biliniyor.

Sizin tercihiniz hangi firma? AMD grafik işlemcilerini mi NVIDIA grafik işlemcilerini mi tercih ediyorsunuz?