Geçtiğimiz yıldan bu yana 40 milyar dolar karşılığında ARM'yi satın almak isteyen NVIDIA'nın önüne bir engel daha çıktı. Bu defa Birleşik Krallık piyasa düzenleyici kurumları bu satın almaya izin vermediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın en önemli şirket hamlelerinden biri, NVIDIA'nın Birleşik Krallık merkezli çip üreticisi ARM'yi tam 40 milyar dolar gibi ciddi bir rakama satın alması olmuştu. Her iki firmanın da yönetim kurulları bu anlaşmayı onaylamıştı.

Anlaşma bir yıldır masada bekliyor

İki firma arasındaki dev anlaşma o dönemde de büyük tepki toplamıştı. NVIDIA'nın önündeki engellere şimdi de Birleşik Krallık piyasa düzenleyicileri bir yenisini ekledi. Yapılan açıklamada bu satın almanın piyasadaki rekabete zarar verebileceği ve rakip firmaları zayıflatabileceği, daha uzun bir inceleme gerektiği ifade edildi.

NVIDIA ve ARM'nin geçen yılın Eylül ayında yaptığı anlaşma, o dönemde politikacılardan, rakip firmalardan ve tüketicilerden ciddi bir tepki almıştı. O dönemdeki tartışmaların konularından biri de iktisadi milliyetçilik ve ülkenin önemli altyapı üreticilerinin başka ülkelere satılması olmuştu.

Açıklamada, ARM ve NVIDIA arasındaki birleşmenin dünya çapında veri merkezleri, nesnelerin interneti, otomotiv ve oyun gibi büyük sektörlerde rekabeti zayıflatabileceğine dikkat çekildi. Normalde bu tür durumlarda düzenleyiciler, rekabeti ortadan kaldırabilecek kısımları anlaşmanın dışına taşıyor olsa da NVIDIA - ARM örneğinde şirketlerin tamamı rekabeti tehlikeye atabilecek potansiyele sahip.

İkisi bir arada çok güçlü oluyor

Anlaşma aynı zamanda modern ekonomilerin adeta bel kemiği olan alanlara da bir tehdit olarak algılanıyor. Piyasa ve Rekabet Kurulu başkanı Andrea Coscelli, bu anlaşmanın çeşitli önemli büyüyen pazarlardaki rekabeti ve inovasyonu olumsuz etkileyebileceğinin altını çiziyor.

Şimdiye kadar nötr bir duruş sergileyen ARM, her biri birbiriyle ciddi bir rekabet içindeki firmalara çip tasarımları sağlamasıyla biliniyordu. Firmanın yeni geliştirmeleri artık eş zamanlı olarak dağıtmayıp önceliği NVIDIA'ya vermesi olasılığı tartışmaları alevlendiren noktalardan biri idi. Anlaşmanın tamamlanıp tamamlanamayacağını ise zaman gösterecek.