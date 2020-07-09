NVIDIA, Ampere A100 GPU’ları Google Cloud'a Getirdi

Yalnızca bir buçuk ay kadar bir süre önce yeni nesil Ampere A100 GPU’ları açıklayan NVIDIA, bu yeni işlemci sisteminin artık Google Cloud üzerinden kullanılabildiğini açıkladı.

Son dönemde işlemci pazarında pek çok yeni model karşımıza çıkıyor. Bu modeller için kullanılan teknolojiler arasında Ampere teknolojisi son ayın en çok öne çıkan ismi olmuştu. Bu grafik işlemci tanıtılalı çok uzun zaman olmamıştı.

Firmadan gelen açıklamaya göre bu yeni grafik işlemciyi Google Cloud üzerinde kullanmak artık mümkün olabilecek. Yeni Ampere A100 sayesinde özellikle karmaşık işlemler yapmak için bu hizmetleri kullananların işi kolaylaşacak.

Ampere A100, araştırmacıların yüzünü güldürecek

A100 ailesi büyük yapay zeka yüklerinin ve veri analizlerinin altından kalkması için tasarlanmış bir donanım olarak dikkat çekiyor. NVIDIA’dan gelen açıklamaya göre kullanıcılar bu yeni sistemlerde büyük bir performans artışıyla karşılaşacak. İşlem kapasitesi anlamında yeni işlemciler eskileri 20’ye katlayacak.

Sistem, tek-hassasiyetli işlem performansında 19,5 TFLOP’a kadar çıkabiliyor. Yapay zeka ve yüksek performans gerektiren TensorFloat 32 bilgisayar uygulamalarında ise 156 TFLOP seviyesine ulaşıyor.

NVIDIA Ampere serisi, dünyadaki en büyük 7nm çip olarak gösteriliyor. Çipin üzerinde tam 54 milyar transistör yer alıyor. Bu da Ampere’in çoklu nokta GPU, otomatik karışık hassasiyet gibi pek çok yenilikçi özelliğinin ve daha hızlı bellek erişiminin temelini oluşturuyor.

NVIDIA Ampere’den umutlu

Ampere teknolojisini açıklayan firma, yeni sistemin “her ölçekte benzeri görülmemiş bir hızlanma sağlayacağını” ifade etti. hızlandırıcı 6192 CUDA çekirdeğine ve 40GB HBM2 belleğe sahip. Şu anda alfa aşamasındaki yeni bulut hizmeti beş farklı konfigürasyonla gelecek. Bu konfigürasyonlar 85 GB RAM’den 1360 GB RAM’e kadar gidecek.

Google da firmaların Ampere A100 GPU’lara zorlanmadan geçiş yapabileceklerini ifade etmişti. Daha önce yapılan açıklamalarda firmaların kolayca A2 VM kullanmaya başlamasını amaçladıklarını belirten Google, A100 desteğinin kısa zamanda Google Kubernet Motoru’na, Bulut Yapay Zeka platformuna ve Google Cloud hizmetlerine de geleceğini söyledi.