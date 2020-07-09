Google, geçtiğimiz yıl Swirl adlı yeni reklam formatının beta aşamasında olduğunu açıklamıştı. Şimdi bu yeni format küresel olarak kullanıma açılıyor.

Teknoloji devi Google’ın en temel gelir kalemleri arasında reklam hizmetlerinin yer aldığı biliniyor. Firma bu hizmeti geliştirmek için sürekli olarak yeni formatlar ve yeni yöntemler geliştiriyor. Bu yöntemlerden biri de Swirl.

Swirl adı verilen formatta reklamlara interaktif üç boyutlu modeller eklemek mümkün olabiliyor. Geçtiğimiz yıl Google bu teknolojinin beta versiyonunu sergilemişti. Şimdi de dünyanın kullanımına açıyor.

Sanki ürün elimizdeymiş gibi

Google, kendi blog gönderisinde yeni reklam formatını şöyle açıklıyor: “Swirl, tüketicilerin ürünle, onu evirip çevirerek, yakınlaşarak, uzaklaşarak ve genişleterek sanki ellerindeymiş gibi etkileşime girmesini sağlıyor. Swirl reklamlar markaların davranışlardaki değişimleri, yeni teknolojilerin performansını, ürünlerin kendilerine has özelliklerini ve daha fazlasını anlatabilmesini sağlıyor.”

Google ayrıca bu özellik kullanılarak hazırlanmış çeşitli reklam kampanyalarını da blog gönderisine dahil etti. Bu gönderiler arasında Nissan İspanya’nın Qashqai reklamı ve Adidas’ın Ultra Boost 2019 ayakkabı reklamları da yer alıyor.

Yeni nesil reklamlar geliyor

Ayrıca yeni nesil reklamların illa ki ürün odaklı olması da gerekmiyor. Purina, bu yeni reklam formatını potansiyel müşterilerinin üç boyutlu bir köpek modeliyle “yakala-getir” oynaması için kullandı. Reklam tam 6 kat daha fazla etkileşim aldı.

Reklamverenlerin yeni nesil formatı kullanarak Swirl kampanyaları hazırlamaları için 3 boyutlu nesneleri Google Web Designer’a yüklemeleri ya da Poly programını kullanarak modelleri düzenlemeleri gerekiyor.

Son yıllarda özellikle akıllı telefonlarda derinlik algısı ve 3 boyutlu çalışmalar oldukça gelişmişti. 5G gibi daha hızlı ve daha akıcı bağlantı protokolleri ile birlikte gelecekte yeni reklam formatları göreceğimiz de açık. Bu yeni format çok daha hareketli ve çok daha dikkat çekici reklamlar hazırlamayı mümkün kılacak. Bu yeni format sayesinde reklamcıların becerilerini ve yaratıcılıklarını daha çok göstermeleri de mümkün olacak.