Nvidia'dan Death Stranding Hediyeli Kampanya

Nvidia, yeni bir GeForce RTX ekran kartı almayı düşünenler için muhteşem bir kampanya başlattı. Söz konusu kampanyada belirtilen ekran kartlarından birini satın aldığınız takdirde ücretsiz Death Stranding koduna sahip oluyorsunuz

Dünyanın en popüler ekran kartı üreticilerinden biri olan Nvidia, oyunseverlerin dikkatini çekecek yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Nvidia’nın belirlemiş olduğu ekran kartlarından birini satın alan oyunseverler, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunlarından Death Stranding’e ücretsiz olarak indirebilecekleri bir koda sahip olacaklar.

Nvidia’nın Türkiye’de de geçerli olan kampanyasından sadece Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan pazarlarında faydalanılabiliyor. Kampanya, 9-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ve kampanya dahilinde elde edilen kodlar, satın alınan ürünlerin takılı olduğu bilgisayarlarda, 9 Temmuz-31 Ağustos 2020 arasında kullanılabilir olacak. Nvidia, kampanya dahilindeki kodların stoklarla sınırlı olduğunun altını çiziyor.

Ücretsiz Death Stranding kodu almak için satın almanız gereken Nvidia ekran kartı modelleri

GeForce RTX 2080 Ti

GeForce RTX 2080 Ti masaüstü

GeForce RTX 2080 SUPER

GeForce RTX 2080 SUPER masaüstü

GeForce RTX 2080 SUPER dizüstü

GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2080 masaüstü

GeForce RTX 2080 dizüstü

GeForce RTX 2070 SUPER

GeForce RTX 2070 SUPER masaüstü

GeForce RTX 2070 SUPER dizüstü

GeForce RTX 2070

GeForce RTX 2070 masaüstü

GeForce RTX 2070 dizüstü

GeForce RTX 2060 SUPER

GeForce RTX 2060 SUPER masaüstü

GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2060 masaüstü

GeForce RTX 2060 dizüstü

Nvidia tarafından aktarılan bilgiye göre ücretsiz Death Stranding kodunu kullanmak isteyen kişilerin, oyunun yaş kısıtlamalarını karşılıyor olmaları gerekiyor. Ayrıca Nvidia, kodların ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini, bu nedenle kodların yalnızca ürünlerin satın alındığı ülke ve bölgelerde kullanılması gerektiğini belirtiyor. Nvidia, kampanyanın sadece yetkili e-ticaret siteleri ve fiziksel mağaza ortaklarında geçerli olduğunun da altını çiziyor.

Ücretsiz Death Stranding kodu nasıl kullanılır?

GeForce ekran kartını bilgisayarınıza takın.

GeForce Experience uygulamasının en güncel sürümünü yükleyin.

yükleyin. Sağ üstteki ‘hesap’ menüsüne tıklayın.

Açılan menüde ‘Kupon Kullan’ seçeneğine tıklayın.

Ürün ile gelen kodu buraya yazın ve onaylayın.

Son olarak Death Stranding için Steam hesabınıza bağlanın.

Death Stranding tanıtım videosu