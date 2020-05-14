NVIDIA, dünyanın en güçlü 7 nm grafik işlem birimi NVIDIA Ampere GA100'ü tanıttı. NVIDIA Tesla A100 grafik kartında kullanılacak olan GPU, yapay zeka ve HPC pazarını hedefliyor.

NVIDIA, yeni nesil grafik mimarisi NVIDIA Ampere'in üzerindeki perdeyi sonunda kaldırdı ve 7 nm üretim sürecinde geliştirdiği dünyanın en güçlü GPU'su GA100'ü tanıttı. Bu yonga, şu ana kadar TSMC'nin 7 nm sürecinde üretilen en büyük GPU olarak öne çıkıyor.

NVIDIA Ampere GA100, şimdiye kadar tasarlanmış en büyük 7 nm GPU olarak tanımlanıyor. GPU, bilimsel araştırma, yapay zeka, derin sinir ağı ve yapay zeka çıkarımı gibi uygulamalarla tamamen HPC (yüksek başarımlı hesaplama) pazarı için süper bilgisayarlara yönelik olarak tasarlandı.

NVIDIA Ampere GPU'lar PCIe 4.0 desteğine sahip olacak

Her şeyden önce, NVIDIA Ampere GA100 GPU çeşitli form faktörlerinde bulunacak. Tekil bir PCI Mezzanine karttan, PCIe 4.0 grafik kartına kadar çeşitli formlarda kullanılabilecek. Yani kartın PCIe 4.0 desteği sunacağını söyleyebiliriz. GPU çeşitli konfigürasyonlarda geliyor, ancak NVIDIA'nın bugün vurguladığı asıl şey, DGX A100 ve HGX A100 platformlarında kullanılan Tesla A100 grafik kartı oldu.

GA100 grafik biriminin 54 milyar transistör ile rekor kıracağı ifade ediliyor. GA100 çekirdekleri barındıracak Tesla A100 hızlandırıcı kartı, görsel olarak bakıldığında Tesla V100 ile benzer bir tasarım arz ediyor. NVIDIA'nın 7nm sürecine sahip Ampere mimarisi, yüzde 50 civarında performans artışı ve enerji verimliliği sunacak.

NVIDIA HGX A100 platformunun sonundaki "A100" ibaresi, platformun özellikle A100 GPU'lara dayandığını gösteriyor. HGX A100, HPC ve AI uygulamaları için tasarlanmış bir veri merkezi platformu olarak tanımlanabilir.

HGX A100 platformu yapay zeka ve HPC görevleri için tasarlandı

Supermicro, platformlar, yapay zeka ve HPC uygulamaları için tasarlandı. Bunlar, büyük yapay zeka veri kümelerini iletmek için sistem belleği ile GPU'lar arasında çok hızlı ara bağlantı ve bant genişliği gerektiren ağır görevler. Bu nedenle PCIe 4.0 gibi daha hızlı bir arayüz gerektiriyor. Bununla birlikte, oyun grafik kartları aynı bant genişliği gereksinimine sahip değiller.

Turing tabanlı NVIDIA RTX 2000 serisi GPU'ların halefi olacak oyun grafik kartları, 4K çözünürlük söz konusu olduğunda bile mevcut PCIe 3.0 arayüzünden en iyi şekilde yararlanamıyor. Bu nedenle PCIe 4.0 gibi daha hızlı bir arayüz sağlamak tamamen gereksiz. RTX 3000 grafik kartlarının PCIe 4.0 desteğine sahip olmasının tek nedeni, tüm PC endüstrisinin şimdi PCIe 4.0'a geçme zamanı olduğuna karar vermesi.