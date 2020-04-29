İnternette kısa süre yer alan ancak sonrasında hemen kaldırılan bir habere göre NVIDIA, RTX 3000 serisi ekran kartlarını bu yılın sonbaharında satışa sunabilir. Üreticiler şimdiden depolarındaki RTX 2000’leri ellerinden çıkarıyor.

Intel ve AMD arasındaki işlemci rekabetinin bir benzerini de ekran kartları konusunda görüyoruz. AMD ve NVIDIA bu alanda oldukça sıkı bir rekabet içerisinde. Çin’den gelen haberlere göre NVIDIA, RTX 3000 serisi için hazırlık yapıyor.

China Times’ta yayınlanan ve daha sonra yayından kaldırılan bir habere göre NVIDIA’nın kartlarını kullanarak ekran kartı üreten firmalar, ellerindeki daha eski RTX 2000 serisi kartları ellerinden çıkarmaya ve depolarını boşaltmaya çalışıyor.

Akıllı kart üreticileri envanterlerini boşaltıyor:

Temel olarak iki firma referans ekran kartları üretir. Bunlar NVIDIA ve AMD’dir. Geri kalan firmalarsa AIB olarak adlandırılır ve bu iki firmanın referans kartlarından yola çıkarak kendi kartlarını geliştirir. Bu AIB’lerin envanterlerini boşaltmaya başladığını belirten Çinli kaynak, NVIDIA’nın yılın 3. çeyreğinde RTX 3000 serisini çıkaracağını iddia etti. Yeni kartlar geldiğinde eskilere olan talebin düşeceğini öngören firmalar bu nedenle depolarındaki ürünleri elden çıkarmak istiyor.

Şu anda yayında olmayan haberde, NVIDIA’nın ertelenen GTC 2020 etkinliğinden sonra üç yeni Ampere mimarili ekran kartının duyurulacağı iddia edildi. Bu kartlar, bir önceki neslin üst düzey ekran kartları olan RTX 2060 ve RTX 2070’in yerini alacak.

NVIDIA, 3 kartla gelecek:

China Times’a göre NVIDIA, en az üç farklı ekran kartını satışa sunacak. Bu kartlar muhtemelen RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3080Ti olacak. Tabii bu çıkış tarihleri son dönemdeki tedarik sıkıntılarından dolayı 2021’in ilk çeyreğine kadar sarkabilir.

Piyasaya baktığımızda da var olan kartların fiyatlarında değişiklikler gözümüze çarpıyor. Önce ASUS fiyatları indirme yoluna giderken onu GIGABYTE ve MSI takip etti. Öte yandan firmalar, RTX olmayan kartları hâlâ ellerinde tutuyor. Bu kartların yakın zamanda Ampere ürünleriyle değiştirilmesi beklenmiyor. NVIDIA’nın bir sonraki nesil grafik işlemcilerinin olası özelliklerini yukarıda yer alan tabloda görebilirsiniz.