NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Yeni RTX 3080 Ti'ı Fırına Verdi

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yeni GeForce RTX 3080 Ti ekran kartını evindeki fırından çıkardığı görüntüleri YouTube'dan yayınlayarak büyük bir sürprize imza attı. Yeni GeForce RTX 3080 Ti'nin üçlü fan ve basitleştirilmiş tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Koronavirüs salgını boyunca özellikle Instagram paylaşımlarında en çok gördüğümüz şeylerden biri de eve kapanan insanların mutfaktaki marifetlerini gösterdikleri görüntüler olmuştu. Özellikle fırında ekmek yapımı bir hayli popüler olurken NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang, fırında yemek pişirme olayına yeni bir boyut kattı. Huang'ın bugün yayınlanan videosunda, bir süredir piyasaya sürülmeye hazır edileceği söylentileri yayılan yeni GeForce RTX 3080 Ti grafik kartı fırından çıkıyor.

Jensen Huang, yeni nesil RTX 3080 Ti'ye fırından çıkardıktan sonra tezgahının üzerine koyuyor ve "Bayanlar baylar, burada elimizde olan şey dünyanın en büyük grafik kartı" diyor. YouTube'da yayınlanan videoyu izleyenler, bir süre sonra yeni RTX 3080 Ti'ı unutup Huang'ın mutfağına ve evine odaklanmaya başladı. Daha sonra fırının saatinden yola çıkarak dedektifliğe soyunan PC Gamer yazarları, Google aramasıyla evin metrekaresini bulup, kartın boyutlarını hesaplayıp yeni GeForce RTX 3080 Ti'nin 3.245 CUDA çekirdeğine sahip olabileceğini düşündüler.

İşte Jensen Huang'ın fırından çıkardığı yeni GeForce RTX 3080 Ti:

Öte yandan yeni GeForce RTX 3080 Ti'nin şimdiye kadar internete yayılan özelliklerine baktığımızda üçlü fan soğutması ve arka kısmında daha az vidanın olduğu daha basitleştirilmiş bir tasarım görüyoruz. Yeni kart 10/20GB GDDR6 VRAM kapasitesiyle gelecek ve 60 adet SM / 320 bit video belleği içerecek.

7 nm mimari kullanılarak üretilecek olan yeni RTX 3080 Ti, üç tane 8 pinli CPU bağlantı girişi yerine 2 tane 8 pinli CPU bağlantı girişine sahip olacak. Beklendiği gibi tüm Ampere kartları PCIe 4.0 X16 desteğiyle gelecek. Özel olarak RTX 3080 Ti 10K'ye kadar çözünürlüğü destekleyen 3x DisplayPort 2.0 + 1x HDMI 2.1 girişlerine sahip olacak. Bunlara ek olarak USB-C girişi de kartta bulunacak.

CUDA çekirdeğine dair henüz net bir bilgi yer almasa da bazı kaynaklar, en yüksek kalitedeki grafik kartının 5.376 CUDA çekirdeğine ve 220/230 W güce sahip olduğunu ileri sürüyor.