NVIDIA, Dizüstü Bilgisayarlar İçin Yeni GPU'larını Duyurdu

NVIDIA, MX130 ve MX150'nin devamı niteliğindeki yeni MX230 ve MX250'i duyurdu.

NVIDIA, fiyat/performans kategorisinde yer alan dizüstü bilgisayarlar için iki yeni ekran kartı duyurdu. Şimdiye kadar fiyat/performans tabanlı dizüstü bilgisayalarda kullanılmış olan MX130 ve MX150'nin devamı niteliğindeki bu kartların adları ise MX230 ve MX250 olarak duyuruldu.

Yeni kartların, bilgisayarın grafik performansı yükseltilirken veya düşürülürken daha iyileşmiş ve kararlı şekilde çalışması planlanıyor. Yeni ekran kartlarının her ikisi de NVIDIA'nın önceki nesil Pascal mimarisiyle üretildi. Üretilen MX230'un, Intel'in grafik çözümü olan UHD 620'den 2,6 kat daha performanslı çalıştığı da şirket tarafından verilen detaylar arasında yer alıyor.

Her iki grafik kartı da GDDR5 bellek türüne sahip ve 4 GB'a kadar bellek içermeye müsait. Bunlara ek olarak, ikisinde de NVIDIA Optimus teknolojisi yer alıyor. NVIDIA'nın bu alandaki tek rakibi taktir edersiniz ki Intel değil. AMD de bu alanında güçlü taraflarından biri olarak kendine yer buluyor. Bahsi geçen bu şirketler arasındaki rekabetin nasıl ilerleyeceği şimdilik tahmin edilebilir değil.