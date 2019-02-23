OPPO'nun 10x Yakınlaştırmasını Gözler Önüne Seren Video

Yaklaşık bir ay önce OPPO, akıllı telefonlarda kullanmak üzere 10 kat yakınlaştırma özelliği sunan optik lenslerini tanıtmıştı. Bu yakınlaştırma özelliğini gözler önüne seren bir video internete düştü.

Optik yakınlaştırma, lenslerin içindeki hareket eden parçalar vasıtasıyla görüntünün kalitesinde herhangi bir kayıp olmadan yapılan yakınlaştırmaya verilen isimdir. Özellikle DSLR'daki lenslerden bildiğimiz optik yakınlaştırma, telefonlarda da denenmiş fakat çok da başarılı olamamıştı.

Geçtiğimiz aylarda 10 kat yakınlaştırma yapabilen telefon kamerası lensini tanıtan OPPO, bu konuda çığır açmak ve bu özelliği sunan ilk telefon üretici olmak istemişti. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan ve ardından YouTube'a yüklenen video, OPPO'nun bunu nasıl kullanacağını gözler önüne seriyor.

Standart 1x'lik görüntüden 10x'e kadar herhangi bir kayıp ve bulanıklık olmadan yakınlaştırma yapan kamera lensi, oldukça başarılı görünüyor. Hatırlayacak olursak OPPO, bu teknolojinin 2019'un ilk yarısında seri üretime geçeceğini ve yıl sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı. Konu hakkındaki videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.