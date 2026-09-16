NVIDIA CEO'su Jensen Huang'dan Tepki Gören Açıklama: "Yapay Zekâya Dair Düzenlemelere Gerek Yok"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yapay zekâ için yeni yasalara gerek olmadığını, güvenliğin bir mühendislik problemi olduğunu savundu.

NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Salesforce’un Dreamforce konferansında yaptığı konuşmada yapay zekânın sunduğu tehlikeler konusundaki net duruşunu ortaya koydu.

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Bazı OpenAI güvenlik araştırmacılarının aksine yapay zekâyı "uzaylı bir zekâ" olarak görmediğini belirten Huang, bunun yalnızca insanlar tarafından geliştirilmiş yazılım ve donanımlardan ibaret olduğunu söyledi. Huang'a göre insan eliyle yapılan bu sistemler, yine insan kontrolü ve mevcut yasalarla yönetilebilir.

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"Güvenlik hukuki değil, mühendislik problemidir"

Yapay zekâyı denetlemek için yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyaç olmadığını savunan Huang, "Güvenlik hukuki değil, bir mühendislik problemidir. Sonuçta yazılım ve bilgisayar sistemleri geliştiriyoruz. Karmaşık olabilir ama günün sonunda bu bir bilgisayar sistemidir" ifadelerini kullandı.

Serbest piyasa koşullarının, şirketlerin güvensiz ürünler çıkarmasını engellemeye yeteceğini belirten Huang, hiçbir şirketin işlevselliğinden veya güvenliğinden emin olmadığı bir ürünü piyasaya sürmemesi gerektiğini söyledi. Yenilik, hız ve güvenli ürün sunmanın birbirine engel olmadığını dile getiren CEO, risk hissedildiği anda durup işleri düzeltmenin şirketlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Piyasa dinamikleri mi, şirket çıkarları mı?

Yapay zekânın donanım altyapısını yıllardır inşa eden ve bu süreçte devasa bir büyüme yakalayan NVIDIA'nın patronundan gelen bu açıklamalar kimileri için rahatlatıcı görünse de eleştirileri de beraberinde getiriyor. Yapay zekâ devriminden en çok kazanç sağlayan isimlerden biri olan Huang’ın, şirketinin satışlarını yavaşlatabilecek yasal engeller istememesi şaşırtıcı bulunmuyor.

Ancak geçmiş tecrübeler, en iyi niyetli teknoloji devlerinin bile ciddi felaketlere yol açabilen hatalı yazılımlar sunabildiğini gösteriyor. 2024'te yaşanan CrowdStrike krizinin küresel çapta uçuşları durdurması veya sosyal medyanın çocuklara verdiği zararlar nedeniyle Meta'nın ödediği milyarlarca dolarlık tazminatlar bunun en somut örnekleri. Üstelik yapay zekâ şimdiden siber saldırılar ve toplumsal vakalarla olumsuz etkilerini göstermeye başladı bile...