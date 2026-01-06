Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Gimcat multivitaminde indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

NVIDIA'nın CES 2026'da Yaptığı Tüm Yapay Zeka Duyuruları (Robotların Çağına Hazır Olun)

NVIDIA, CES 2026'da yeni yapay zekâ araçlarını ve veri setlerini tanıttı. Şirket bu yeni araçlarının gelecekte birçok sektörü etkileyeceğini ve geliştireceğini söylüyor.

NVIDIA'nın CES 2026'da Yaptığı Tüm Yapay Zeka Duyuruları (Robotların Çağına Hazır Olun)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA, yapay zekâyı her sektörde hızlandırmayı hedefleyen yeni açık kaynak modellerini, veri setlerini ve araçlarını duyurdu. Şirketin CES 2026'da tanıttığı bu yeni araçlar; robotik, otonom araçlar, sağlık, biyomedikal araştırmalar ve kurumsal yapay zekâ uygulamalarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

NVIDIA’nın tanıttığı yeni açık modeller arasında yapay zekâ ajanları için Nemotron, fiziksel yapay zekâ için Cosmos, otonom araçlar için Alpamayo, robotik için Isaac GR00T ve sağlık bilimleri için Clara yer alıyor. Bu modeller, şirketlerin gerçek dünyada kullanılabilecek yapay zekâ sistemleri geliştirmesini amaçlıyor.

NVIDIA'nın yapay zekâ araçları birçok sektörü etkileyecek

2

Şirket ayrıca bugüne kadar görülmemiş ölçekte açık veri kaynakları sundu. Bunlar arasında 10 trilyon dil eğitimi token’ı, 500 bin robotik hareket verisi, 455 bin protein yapısı ve 100 terabayt araç sensör verisi bulunuyor. Bu devasa veri havuzu, dil modellerinden otonom sürüşe kadar pek çok alanda inovasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

NVIDIA’nın Cosmos modelleri, robotlara ve yapay zekâ ajanlarına insan benzeri muhakeme yeteneği kazandırmayı hedefliyor. Isaac GR00T, insansı robotların tüm vücut kontrolünü öğrenmesini sağlarken; Alpamayo, otonom araçların çevresini anlayıp kararlarını açıklayabilen ilk açık muhakeme model ailesi olarak öne çıkıyor.

NVIDIA Clara modelleri ise ilaç keşfi ve kişiselleştirilmiş tıp alanında çığır açmayı amaçlıyor. Protein tasarımından RNA yapı tahminine kadar uzanan bu modeller, daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli tedavilerin önünü açıyor.

Samsung, CES 2026'ya Bomba Gibi Başladı: Her Şey Yapay Zekâ Olacak! Samsung, CES 2026'ya Bomba Gibi Başladı: Her Şey Yapay Zekâ Olacak!
Grok'un İzniniz Olmadan Fotoğraflarınızı Düzenlemesini Nasıl Engellersiniz? (Bu Ayarı Mutlaka Yapın) Grok'un İzniniz Olmadan Fotoğraflarınızı Düzenlemesini Nasıl Engellersiniz? (Bu Ayarı Mutlaka Yapın)

NVIDIA’nın tüm bu açık modelleri ve veri setleri GitHub, Hugging Face ve build.nvidia.com üzerinden geliştiricilere sunulmuş durumda. Ayrıca modeller, uçtan buluta kadar ölçeklenebilir kullanım için NVIDIA NIM mikro servisleri olarak da erişilebilir durumda.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim