NVIDIA'nın CES 2026'da Yaptığı Tüm Yapay Zeka Duyuruları (Robotların Çağına Hazır Olun)

NVIDIA, CES 2026'da yeni yapay zekâ araçlarını ve veri setlerini tanıttı. Şirket bu yeni araçlarının gelecekte birçok sektörü etkileyeceğini ve geliştireceğini söylüyor.

NVIDIA, yapay zekâyı her sektörde hızlandırmayı hedefleyen yeni açık kaynak modellerini, veri setlerini ve araçlarını duyurdu. Şirketin CES 2026'da tanıttığı bu yeni araçlar; robotik, otonom araçlar, sağlık, biyomedikal araştırmalar ve kurumsal yapay zekâ uygulamalarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

NVIDIA’nın tanıttığı yeni açık modeller arasında yapay zekâ ajanları için Nemotron, fiziksel yapay zekâ için Cosmos, otonom araçlar için Alpamayo, robotik için Isaac GR00T ve sağlık bilimleri için Clara yer alıyor. Bu modeller, şirketlerin gerçek dünyada kullanılabilecek yapay zekâ sistemleri geliştirmesini amaçlıyor.

NVIDIA'nın yapay zekâ araçları birçok sektörü etkileyecek

Şirket ayrıca bugüne kadar görülmemiş ölçekte açık veri kaynakları sundu. Bunlar arasında 10 trilyon dil eğitimi token’ı, 500 bin robotik hareket verisi, 455 bin protein yapısı ve 100 terabayt araç sensör verisi bulunuyor. Bu devasa veri havuzu, dil modellerinden otonom sürüşe kadar pek çok alanda inovasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

NVIDIA’nın Cosmos modelleri, robotlara ve yapay zekâ ajanlarına insan benzeri muhakeme yeteneği kazandırmayı hedefliyor. Isaac GR00T, insansı robotların tüm vücut kontrolünü öğrenmesini sağlarken; Alpamayo, otonom araçların çevresini anlayıp kararlarını açıklayabilen ilk açık muhakeme model ailesi olarak öne çıkıyor.

NVIDIA Clara modelleri ise ilaç keşfi ve kişiselleştirilmiş tıp alanında çığır açmayı amaçlıyor. Protein tasarımından RNA yapı tahminine kadar uzanan bu modeller, daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli tedavilerin önünü açıyor.

NVIDIA’nın tüm bu açık modelleri ve veri setleri GitHub, Hugging Face ve build.nvidia.com üzerinden geliştiricilere sunulmuş durumda. Ayrıca modeller, uçtan buluta kadar ölçeklenebilir kullanım için NVIDIA NIM mikro servisleri olarak da erişilebilir durumda.