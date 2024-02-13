NVIDIA, "Chat with RTX" ismini verdiği yeni sohbet botunu tanıttı. Windows bilgisayarlara ücretsiz olarak kurulabilen bu bot, dosyalarınızı tarayıp özetleme de dahil bazı önemli özelliklere sahip.

Üretken yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da yaygın hâle gelirken sektörün dört bir yanından bu konuda sık sık hamleler geliyordu. Bugün ise yapay zekâ alanında öne çıkan şirketlerden olan NVIDIA’dan yepyeni bir duyurdu geldi.

Teknoloji devi, “Chat with RTX” ismini verdiği yapay zekâ destekli bir uygulama duyurdu. Bu bir sohbet botu. Chat with RTX, Windows bilgisayarlarda yerel olarak çalışabiliyor. Sistem gereksinimlerine ve neler sunduğuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Chat with RTX, demo olarak çıkış yaptı ve ücretsiz indirilebiliyor

“Kişiselleştirilmiş yapay zekâ sohbet botunuz” olarak tanımlanan Chat with RTX, bugün itibarıyla ücretsiz olarak indirmeye açıldı. Ancak şu an indirilen versiyon bir demo sürümü. Yani model hâlâ erken aşamalarında ve son hâline ulaşmamış durumda. Bu nedenle hatalarla karşılaşılması çok muhtemel.

Chat with RTX’i kullanmak için RTX 30 veya 40 serisi GPU’ya ihtiyaç var

The Verge

NVIDIA yeni sohbet botunu kullanmak için RTX 30 veya 40 serisi ekran kartına ve en az 8 GB VRAM gerekiyor. Bunun yanı sıra uygulamanın yaklaşık 40 GB’lık boyuta sahip olduğunu belirtelim. Chat with RTX’i indirmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Chat with RTX sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 GPU: NVIDIA GeForce RTX 30 veya 40 serisi GPU ve en az 8 GB VRAM

NVIDIA GeForce RTX 30 veya 40 serisi GPU ve en az 8 GB VRAM RAM: 16 GB veya daha fazla

16 GB veya daha fazla Sürücü: 535.11 veya sonrası

Chat with RTX'in nasıl özellikleri var?

Chat with RTX, bilgisayarınızda kullanabileceğiniz kişisel bir asistan görevi görüyor. “.txt, .pdf, .doc/.docx ve .xml” de dahil birçok formata desteği bulunan uygulama, bilgisayarnızdaki belgelere ulaşarak size yardımcı olabiliyor. Bota belgelerinizi atabiliyorsunuz ve bunlarla ilgili soruları yöneltebiliyorsunuz.

Biraz daha basitçe anlatacak olursak sohbet botu, sizin için dosyalarınızı özetleyebiliyor veya bu dosyalarla ilgili soruları yanıtlıyor. NVIDIA’nın verdiği bir örnekte bota “Partnerimin bana Las Vegas’ta önerdiği restoranın adı neydi?” sorusu yöneltiliyor. Bot da bilgisayardaki dosyaları tarayarak buna yanıt veriyor. Bu da tek bir soruyla aradığınıza ulaşmanızı sağlıyor. Tabii ki uzun dosyaları özetleme veya bu dosyalardaki belli bilgilere ulaşma konusunda da yararlı olabileceğini söyleyebiliriz.

Chat with RTX’in diğer sohbet botlarının aksine konuşmaları hatırlamadığını belirtmek gerekiyor. Yani bağlamı hatırlayamayacağı için bir sohbet içerisinde modele takip soruları soramayacaksınız.

Chat with RTX’in bir diğer özelliği ise YouTube videolarını veya oynatma listelerini kullanabilmesi. Bir videonun URL’sini Chat with RTX’e ekleyebiliyorsunuz. Bunun ardından da videoya ilişkin soruları bota sorabiliyorsunuz. Uzun videolardan saniyeler içinde belli bilgilere ulaşmayı sağlaması güzel bir özellik.

Tabii ki başlarda da söylediğimiz gibi Chat with RTX hâlâ çok erken aşamalarında olduğu ve hata yapabiliyor. Örneğin The Verge’ten Tom Warren, YouTube özelliğini denerken demo modelin tamamen farklı bir videonun içeriğini indirdiğini gözlemledi. Yani kullananların bu tarz şeylerle karşılaşması muhtemel. Yine de istenilen seviyeye ulaştığında kullanıcıların sık sık tercih edebileceği bir uygulama olması mümkün.