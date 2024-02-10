Yapay zekâ çipleriyle sık sık gündeme gelen NVIDIA, kendi ihtiyaçlarına özel çip arayan şirketlere çözüm sunacak.

Kişisel bilgisayarlar pazarında Intel'in liderliğini yıkamamış olsa da NVIDIA, konu yapay zekâ çipleri olduğunda tartışmasız lider konumda. Gelen haberlere göre de şirket, tahtında oturmaktansa farklı pazar açıklıklarında da şansını değerlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda ARM tabanlı işlemciler üzerinde çalıştığını duyduğumuz şirket, henüz rakiplerinin adım atmadığı bir alanda çalışıyor.

Şirket, bu alanda bulut teknolojileri, oyun konsollar ve yapay zekâ işlemcilerinin de içine dahil olduğu sektörler için ihtiyaca özel çipler tasarlayacak. Söz konusu görevin üstesinden gelebilmek için de sadece buna adanmış bir birim oluşturulacak. NVIDIA bu hamlesiyle birlikte, hızla büyüyen yapay zekâ çipi pazarında konumunu korumaya çalışıyor.

Küçük rakipleri yer kapmadan pazar payını dolduruyor.

İşe özellikle finansal taraftan baktığımızda küçük rakiplerine kıyasla oldukça avantajlı konumda olan NVIDIA, yapay zekâ yarışında Meta ve Microsoft gibi kendi çipini üretmek için uğraşan rakiplerin bileğini bükemeyince onlara uyum sağlamaya karar vermiş. Bu bağlamda da müşterilerinin tercihine göre özel çipler üretecek.

NVIDIA’nın özel çip üretimindeki en büyük iki rakibi Bradcom ve Marvell Technology. Hâlihazırda şirketlere çözüm sunan bu ikili karşısında NVIDIA’nın nasıl bir pozisyon alacağını da zaman gösterecek. Zira henüz şirket içinde kurulacak bu bölümün büyüklüğü gibi detaylar açıklanmadı.

Özel çip pazarı, 2023'te global çip pazarının yüzde 5'ine denk geliyordu ve 30 milyar dolar değerindeydi. NVIDIA da bu fırsatı kaçırmamak için erkenden kolları sıvamış.

Fakat söylentilere göre NVIDIA, daha şimdiden Amazon, Meta, Google, Microsoft ve OpenAI ile özel çip teklifleri üzerine görüşmüş. Bu da resmî duyuruların yakın olduğuna işaret ediyor. Sizce NVIDIA’nın özel çip sektöründeki konumu ne olacak? Meta ve Microsoft gibi devleri bu alanda da müşterisi yapabilecek mi?