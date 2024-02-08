Google, Bard sohbet botu da dahil yapay zekâ ürünlerinin ismini değiştirdiğini açıkladı. Google'ın yapay zekâ ürünleri artık Gemini olarak adlandırılıyor. Ayrıca botun yepyeni bir mobil uygulaması da var.

Google’ın ChatGPT benzeri sohbet botu Bard’da isim değişikliği yapmayı planladığı bir süredir konuşuluyordu. Hatta birkaç gün önce uygulamadaki kodlarda bu değişikliğin gerçekten yaşanacağına dair kanıtlar ortaya çıkmıştı. Bugün ise teknoloji devinden beklenen açıklama gerçekleşti. Bard, artık Gemini olarak adlandırılacak. Artık Bard’ın internet sitesine girildiğinde Gemini ismiyle karşılaşıyoruz.

Bard’ın yeni ismi, aslında Google’ın yapay zekâ konusundaki büyük yeniden yapılanma planının bir parçası. Şirket, yalnızca Bard değil, tüm yapay zekâ ürünlerinde artık Gemini ismini kullanacak. Yani farklı farklı isimler yerine sadece Gemini’ı göreceğiz. Örneğin Duet AI’ın ismi de artık Gemini. Gemini’ın, şirketin birkaç ay önce tanıttığı dil modelinin (LLM) ismi olduğunu belirtelim.

Android için Gemini uygulaması da kullanıma sunuldu, iOS’te ise Google uygulaması üzerinden kullanılabilecek

Şirket, Bard’ın isimli değişikliğini duyururken kullanıcıları sevindirecek bir haber de verdi. Gemini’ın buradan ulaşabileceğiniz Android uygulaması resmen çıkış yaptı. iOS için şimdilik ayrı bir uygulama yok. iPhone kullanıcıları, Google uygulaması üzerinden modele ulaşabiliyor.

Gemini’ı Android’de varsayılan asistan olarak ayarlayabileceksiniz

Gemini uygulamasının getirdiği en önemli özellik, Google Asistan’ın yerini alabilmesi. Yani Android kullanıcıları, cihazlarında “Hey Google” diyerek veya ana ekran tuşuna basarak ulaşabildikleri varsayılan sesli asistanı Gemini olarak ayarlayabilecek.

*Gemini'ın iOS'te Google uygulaması üzerinden kullanımı

Tabii ki iPhone’larda sadece Siri’yi varsayılan asistan olarak belirleyebildiğimiz için iOS’te böyle bir seçenek olmayacak. Ancak iPhone kullanıcıları bunun dışındaki tüm özelliklere Google’ın iOS uygulamasından erişebilecek.

Görsel oluşturmadan uzantılara kadar tüm özellikler uygulamada var

Gemini uygulamasında yapay zekâ modelinin tüm özellikleri mevcut. Yazarak ve konuşarak botla iletişime geçebileceksiniz. Buna ek olarak görsel kullanmak ve oluşturmak da mümkün olacak. Google, bununla ilgili “Patlak lastiğinizin fotoğrafını çekebilir ve tavsiye alabilirsiniz, akşam yemeği partiniz için özel bir görsel oluşturabilirsiniz, zorlu bir mesajı yazmak için yardım alabilirsiniz.” örneklerini veriyor.

Tabii ki bunun dışında modelin en önemli özelliklerinden olan uzantılar da uygulamayla geliyor. Uzantılar, Gemini’ın Dokümanlar, Haritalar, Gmail gibi diğer Google hizmetlerine ulaşmasını ve size bu konularda yardımcı olmasını sağlıyor.

Bard’ın yerini alan Gemini’ın Gemini Pro dil modelinden güç aldığını belirtelim. Şirket, buna ek olarak dil modelinin bir üst versiyonu Gemini Ultra 1.0’ı da çıkardı. Bu model, kodlamadan anlamlandırmaya kadar birçok konuda Pro’dan daha iyi olacak. Bu modeli kullanmak için 20 dolarlık Google One AI Premium aboneliğindeki Gemini Advanced’e gerek var.

Her şeye Gemini demenin sizin için kafa karıştırıcı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Sadece Gemini kullanıldığında Bard’ın yerine geçen sohbet botunu düşünebilirsiniz. Gemini Pro ve Ultra gibi ifadeler ise bu bota güç veren dil modellerini temsil ediyor. Gemini dil modelleriyle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Google'ın isim değişikliğiyle ilgili paylaştığı video: