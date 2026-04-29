NVIDIA, Dizüstü Bilgisayarlar İçin 12 GB VRAM’li RTX 5070 Ekran Kartı Duyurdu

NVIDIA, dizüstü bilgisayarlar için **GeForce RTX 5070 Laptop GPU** modelinin 12 GB VRAM’li yeni sürümünü duyurdu. Yeni yapılandırma, 24Gb G7 belleklerle geliyor ve mevcut 8 GB’lık RTX 5070 Laptop GPU seçeneğiyle birlikte sunulacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

NVIDIA, oyuncu laptopları tarafında dikkat çeken yeni bir hamle yaptı. Şirket, GeForce RTX 5070 Laptop GPU modelinin 12 GB VRAM’e sahip yeni bir versiyonunu duyurdu. Yani RTX 5070’li dizüstü bilgisayarlar artık yalnızca 8 GB bellekle sınırlı kalmayacak.

Bu duyuruyu önemli yapan şey ise yalnızca VRAM artışı değil. NVIDIA, bu yeni sürümün bellek tedarikindeki kısıtlamalar nedeniyle hazırlandığını söylüyor. Şirket, 12 GB’lık modelle üreticilere daha fazla seçenek sunmayı ve daha geniş bir RTX 5070 laptop çeşitliliğinin önünü açmayı hedefliyor.

Yeni RTX 5070 Laptop GPU, daha fazla VRAM isteyenlere hitap edecek

NVIDIA’nın açıklamasına göre 12 GB’lık RTX 5070 Laptop GPU, 24GB G7 belleklerle geliyor. Şirket, bu yapılandırmanın mevcut 16GB G7 bellek arzını tamamlayacağını belirtiyor. Basitçe söylemek gerekirse NVIDIA, üreticilere aynı GPU ailesinde farklı bellek seçenekleri sunarak daha fazla laptop modelinin piyasaya çıkmasını istiyor.

NVIDIA, yeni 12 GB RTX 5070 Laptop GPU için net bir fiyat açıklamadı. Aynı şekilde bu GPU’yu taşıyacak tüm dizüstü bilgisayar modelleri de henüz belli değil. Ancak yeni yapılandırmanın mevcut 8 GB sürümün yerine geçmeyeceği, onunla birlikte sunulacağı özellikle belirtiliyor.

Laptop ekran kartlarında VRAM miktarı son dönemde çok daha önemli hâle geldi. Çünkü yeni nesil oyunlar, yüksek çözünürlüklü kaplamalar ve gelişmiş grafik ayarları daha fazla ekran kartı belleği isteyebiliyor. Bu yüzden 8 GB VRAM bazı senaryolarda artık sınırda kalabiliyor.

most-read-title

