NVIDIA, GeForce 572.16 güncellemesi ile birçok oyuna merakla beklenen DLSS 4 desteğini getirmiş durumda.

NVIDIA'nın uzun süredir beklenen DLSS 4 güncellemesi nihayet geldi. NVIDIA, GeForce 572.16 güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme, özellikle yeni RTX 5090 ve RTX 5080 kullanıcıları için oldukça önemli olacak.

Güncelleme kapsamında popüler oyunlara yönelik DLSS 4 ve Çoklu Kare Üretimi desteği sunuluyor. Yeni güncelleme ile Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws ve daha fazlası için DLSS 4 desteği gelirken, genel performans deneyiminde de iyileştirmeler var.

GeForce 572.16 ile DLSS 4 desteği geldi

Güncelleme ile birlikte bazı uygulamalardaki CPU kullanımının optimize edilmesinin yanı sıra G-SYNC uyumlu monitörlerde düşük FPS’de yaşanan titreme problemi de çözülmüş durumda.

Güncellemeyi edinmek isteyen kullanıcılar NVIDIA uygulamasına giriş yaparak sürücü güncellemelerini kontrol edebilirler. Sıfır kurulum yapmak isteyen kullanıcılar ise buradan yeni güncellemeyi edinebilirler.