NVIDIA GeForce RTX 5080 ve 5090 ülkemizde satışa sunuldu. Fiyatları gerçekten "Yuh!" dedirten cinsten.

NVIDIA, bu ayın başında gerçekleştirilen CES 2025’te yeni nesil GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını resmen tanıtmıştı. Önemli iyileştirmelerle gelen GPU’ların Türkiye’de ay sonunda satışa çıkması bekleniyordu. Beklenen gün geldi ve RTX 5090 ve 5080 ülkemizde satışa çıktı.

Teknoloji devi, tanıtımı yaptığı zaman ülkemizdeki başlangıç fiyatlarını 5080 modeli için 46 bin TL civarlarında, 5090 için ise 92 bin TL civarlarında belirlemişti. Ancak kartlar, beklendiği gibi bunların çok daha üstünde bir fiyatla ülkemize geldi.

RTX 5080 56 bin TL’den, 5090 ise 128 bin TL’den başlıyor

NVIDIA’nın yeni ekran kartları, Amazon’dan Hepsiburada’ya, İtopya’dan İncehesap’a kadar birçok farklı üçüncü taraf satıcılar üzerinden resmen siparişe açıldı. Her bir modelin fiyatları versiyonlarına göre değişiyor.

En ucuz RTX 5080 modeli, 56 bin TL’den başlıyor. Versiyonuna göre bu fiyatın 72-73 bin TL’lere çıktığını görebiliyoruz. RTX 5090’da ise fiyatlar, 128 bin TL civarından başlıyor. Fiyat, ASUS ROG Astral RTX 5090’da maalesef 150 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Stok durumunun ve döviz gibi etkenlerin fiyatlarda bu kadar fark oluşmasına neden olmuş olabileceğini söyleyebiliriz. Belirlenen başlangıç fiyatlarıyla aralarında %40’a çıkan bir fark var. Stoğun artmasıyla değişimler yaşanacağı öngörülebilir.

NVIDIA RTX 5070 ve 5070 Ti gibi uygun fiyatlı modeller henüz ülkemize gelmedi. Bu GPU’ların şubat içinde satışa çıkmalarını bekliyoruz.

NVIDIA 50 serisi ekran kartlarının özellikleri için