Oyun dünyasında yeni teknolojiler, grafik kalitesi ve performans standartlarını sürekli yukarı taşıyor. NVIDIA’nın en son DLSS güncellemesi ise popüler yapımlara eklediği özelliklerle dikkat çekiyor. Yeni GeForce Game Ready sürücüsü, birden fazla oyunda kare hızını artırırken görsel deneyimi de geliştiriyor.

NVIDIA, DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma (MFG) desteğini alacak yeni oyunları duyurdu. Listede GTA 5 Enhanced, Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced, Titan Quest II ve Supraworld yer alıyor. Yeni GeForce Game Ready sürücüsü ile birlikte bu oyunlarda performans artışı sağlanacak.

Grand Theft Auto V Enhanced, mevcut ışın izleme özelliklerine ek olarak DLSS Süper Çözünürlük, NVIDIA Reflex, DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma ve DLSS Kare Oluşturma desteğine kavuşuyor. 4K çözünürlük ve en yüksek ayarlarda, GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarında ortalama 3,9 kat kare hızı artışı sağlanırken, NVIDIA Reflex ile gecikme azaltılabiliyor.

Görüntü kalitesi yükseliyor

Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced ise yeni güncellemeyle “Çok Yüksek” grafik ön ayarı, Dark Rot modu, geliştirici yorumları ve iyileştirilmiş fotoğraf modu ekleniyor. DLSS 4 MFG ile RTX 50 Serisi kartlarda kare hızları artarken, NVIDIA Reflex etkinleştirildiğinde gecikme yüzde 57’ye kadar düşüyor. Supraworld ve Titan Quest II de DLSS 4 paketinin tüm özelliklerinden yararlanacak oyunlar arasında. Supraworld 15 Ağustos’ta Erken Erişim’e girerken DLAA desteği de sunulacak; Titan Quest II ise çıkışında DLSS 4 ile tam uyumlu şekilde geldi.

DLSS 4 MFG yalnızca RTX 50 Serisi ekran kartlarında kullanılabiliyor. DLSS Kare Oluşturma, RTX 40 Serisi’nde; DLSS Süper Çözünürlük ise tüm RTX kartlarda performansı artırıyor. Aynı zamanda yeni yapay zeka tabanlı dönüştürücü model ile görüntü kalitesi geliştirilebiliyor ya da en yüksek kalite için DLAA tercih edilebiliyor.