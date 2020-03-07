NVIDIA GeForce Now, Bu Kez 2K Games’in Desteğini Kaybetti

Bulut tabanlı oyun platformlarından NVIDIA GeForce Now, Bethesda ve Blizzard'ın ardından 2K Games'in desteğini kaybetti. NVIDIA forumlarından yapılan paylaşımda 2K Games oyunlarının platformdan kaldırılacağı belirtildi.

Bulut tabanlı oyun sisteminin yavaş yavaş hayatımızda yer edinmeye başladığı şu günlerde bu sektördeki rekabet daha başlamadan kızıştı. NVIDIA, GeForce Now isimli sistemiyle diğer tüm bulut tabanlı oyun platformlarına karşı üstünlük kurmayı başardı ve şimdiden oyuncuların gönlünde taht kurdu.

NVIDIA, şu an elinde bulundurduğu ilgiyi aslında Stadia’nın yaptığı şeyi yapmayarak elde etti. Google Stadia, kullanıcılarından sahip oldukları bir oyunu tekrar satın almalarını isterken NVIDIA GeForce Now, ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki ayrı üyelik sistemine sahip ve oyunları platform üzerinden yeniden satın almanızı istemiyor.

NVIDIA GeForce Now, 2K Games'i de kaybetti:

Oyuncular için NVIDIA GeForce Now muhteşem bir seçim olarak gözükse de belli ki oyun geliştiricileri daha fazla oyun satmak istiyor. Zira geçtiğimiz 2 hafta içerisinde Bethesda ve Activision Blizzard, NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun sisteminde yer alan oyunlarını çekmişti.

Bugün, NVIDIA GeForce Now’dan ayrılan geliştiriciler arasına bir yenisi daha katıldı. NVIDIA’nın forumunda yetkili bir kişi tarafından yapılan paylaşımda NVIDIA’nın bugünden itibaren 2K Games oyunlarını kaldırmaya başlayacağı açıklandı. 2K Games’in GeForce Now’daki oyunları arasında sevilen Borderlands, Civilization, Bioshock ve XCOM serileri de yer alıyor.

NVIDIA forumunda bilgi veren yetkili, oyunların tam olarak neden platformdan çekildiğini belirtmemiş olsa da “yayıncının isteği üzerine” ibaresine yer verdi. Bununla birlikte şirketin gelecekte bu oyunları ve dahasını geri kazanmak için 2K Games ile çalışmaya devam ettiklerini de belirtti.

NVIDIA GeForce Now, beta sürecinden çıktığından beri maalesef bizlere iyi haberler veremedi. Platform, Google’ın Stadia’sından daha düşük gecikme sürelerine sahip olsa ve oyuncuları daha çok memnun edecek olsa da belli ki geliştiricilerin ‘bazı’ endişeleri yüzünden popülerliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.