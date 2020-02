Nvidia GeForce Now, Activision Blizzard Oyunlarını Kaybetti

Nvidia'nın büyük umutlarla geliştirdiği bulut odaklı oyun servisi GeForce Now, Overwatch, World of Warcraft ve Call of Duty serisi dahil Activision Blizzard çatısı altındaki tüm oyunlara olan desteğini kaybetti.

İki yıllık beta süreci boyunca 300 bin kişilik dev bir test ekibi tarafından denenen GeForce Now, ortalama bir bilgisayarda dahi AAA seviyesindeki oyunları 1080p çözünürlükte akıcı bir şekilde oynamanıza imkan sağlıyor. Donanıma olan ihtiyacı, minimum seviyeye çekmeyi vadeden platform geçtiğimiz gün sızdırılan benchmark sonuçları ile PS5’e dahi meydan okuyabileceğini göstermişti. Elbette GeForce Now için her şey güllük gülistanlık değil. Nvidia, bugün yaptığı açıklamada, Activision Blizzard oyunlarının platformdan çekildiğini duyurdu. Bu da, Overwatch, World of Warcraft ve Call of Duty serisi gibi dev oyunların bulut servisi üzerinden oynanamayacağı anlamına geliyor. Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar ve Square Enix gibi firmalar da, GeForce Now platformunun beta dönemi bittikten sonra çekildiklerini açıklamışlardı. Şimdi bu şirketlerin arasına Activision Blizzard da eklenmiş oldu. Oyunları geri getirmek için Activision Blizzard ile çalışmayı umduğunu söyleyen Nvidia, buna rağmen platformdaki yaprak dökümünün tam olarak neden yaşandığını açıklamıyor. İLGİLİ HABER Nvidia GeForce Now, Kullandığı Donanımla PS5'e Meydan Okuyor Nvidia'nın GeForce Now hizmeti, bulut odaklı çalışma mantığı ile oyunculara ekonomik ve kullanışlı bir yol sunuyor. Fakat büyük şirketlerin birer birer platformdan çekilmesi, GeForce Now’un potansiyeli hakkında büyük soru işaretlerine neden oluyor. Yine de bu durumun orta vadede değişme ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Google Stadia'ya rakip olarak çıkan GeForce Now, iki yıllık beta sürecini tamamlayarak, geçtiğimiz hafta tüm kullanıcılara sunulmuştu.

Kaynak : https://www.theverge.com/2020/2/11/21133793/nvidia-geforce-now-no-more-activision-blizzard-games-carriage

