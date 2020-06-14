NVIDIA GeForce RTX 30 serisinin ne zaman piyasaya çıkacağına ilişkin önemli bir bilgi ortaya çıktı. Serinin eylül ayında satışa çıkacağı söyleniyor.

NVIDIA GeForce RTX 30 serisinin (3090/3080) eylül ayında piyasaya sürüleceği öne sürülüyor. Haberin kaynağı olan Igor’sLAB'ın iki gönderisinde paylaştığı verilere göre, NVIDIA şu anda yüksek donanımlı GeForce Ampere serisinin tasarımını değerlendiriyor. Bu hafta içinde internete sızdırılan soğutucu tasarımınınsa nihai olmadığı belirtiliyor.

Igor'sLAB'ın öğrendiğinde göre sızan soğutucu, NVIDIA'nın şu anda değerlendirdiği iki tasarımdan biri. Esas üründe kullanılacak tasarımın kararı temmuz ayında, Tasarım Onaylama Testi esnasında verilecek. Igor açıkça verdiği bilgilerin daha önceki piyasaya çıkışlarda gördüğü piyasaya çıkış takvimine dayandığını söylüyor. İşin bu kısmı 'sızıntı'dan çok tahmin gibi görünüyor.

Seri üretim ağustosta, piyasaya çıkış eylülde

Daha önceki satış takviminde, Tasarım Onaylama Testi temmuz ortalarında yapılırken, seri üretim ağustos ayında, piyasaya çıkışsa eylül ayında yapılıyor gibi görünüyor. Igor'un bu hafta başında yayınladığı çizelgenin de gerçekten NVIDIA kaynaklı olduğu belirtiliyor. Çizelgede kesin değerler bulunmuyor çünkü bu durumda kaynak kendini belli etmiş olurdu.

Ayrıca şu da akılda tutulmalı ki çizelgenin orijinalinde olması gereken Total Board Power (Toplam Kart Gücü - TBP) yerine yanlışlıkla Total Graphics Power (Toplam Grafik Gücü - TGP) yazılmıştı. Oysa TGP yalnızca işlemci (GPU) tarafından ne kadar güç kullanıldığını gösterirken TBP tüm kartın gücünü gösterir.

Tahmini güç tüketimi/kaybı çizelgesi:

Geçen hafta ortaya çıkan soğutucularla ilgili olarak verilen bilgiler soğutucu blokların değişeceğini gösteriyor. Alışılmışın dışında bir soğutma tarzı sunan bu soğutma bloğu, NVIDIA mühendislerinin yeni göz bebeği diyebiliriz. Emsalsiz ve özgün tasarımının altında, fanların farklı taraflarda bulunması yatıyor. Fanların bir tanesi, soğutulacak işlemcinin hemen üstünde bulunurken diğerleri kartın diğer tarafında ve sonunda yer alıyor. Bu denli güçlü grafik yongalarını soğutmak için çok katmanlı soğutma yapısı kullanmaksa akıllıca görünüyor.