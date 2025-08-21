Bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncuların donanım kısıtlamalarını aşarak yüksek performanslı deneyimlere ulaşmasını sağlıyor. NVIDIA da bu alandaki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, GeForce Now için duyurduğu son güncelleme ile dikkat çeken yenilikler getiriyor.

NVIDIA, bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now için önemli bir güncellemeyi duyurdu. Yeni dönemde RTX 5080 sınıfı ekran kartları sisteme dahil ediliyor ve platforma 2.000’den fazla yeni oyun ekleniyor. Bu yeniliklerle birlikte oyuncular, abonelik sistemi üzerinden daha yüksek performanslı bir deneyime erişebilecek.

NVIDIA’nın açıkladığı bilgilere göre RTX 5080 ekran kartları, aylık 19,99 dolar fiyatlı Ultimate abonelik paketinde sunulacak. Bu paket, 5K çözünürlükte 120 fps, 1080p’de 360 fps ve 1440p’de 240 fps akış desteği veriyor.

Install-to-Play ile 4.500 oyuna ulaşım mümkün

Aynı zamanda “Install-to-Play” özelliği ile Steam Cloud Play kataloğundan 2.352 oyuna erişim sağlanacak. Ancak bu oyunların her oynanışta yeniden indirilmesi gerekecek. Kalıcı depolama isteyen kullanıcılar için 200 GB, 500 GB ve 1 TB seçenekleri aylık ek ücretlerle sunuluyor.

Yeni güncelleme ile Blackwell sunucuları DLSS 4 Çoklu-Kare Üretimi (Multi-Frame Generation) ve Reflex desteği kazanıyor. Bu sayede ultra yüksek kare hızlarında akış mümkün hale geliyor. Install-to-Play özelliği ile platformdaki toplam oyun sayısı 4.500’e çıkıyor. NVIDIA, yoğun kullanımlarda %280’e kadar performans artışı elde edilebileceğini belirtiyor.

RTX 5080 destekli sunucuların eylül ayından itibaren kademeli olarak devreye alınacağı ifade ediliyor. Başlangıçta RTX 4080 sunucuları da kullanılmaya devam edecek ancak ilerleyen dönemde tamamen RTX 5080’e geçiş yapılacak. Cyberpunk 2077 ve Baldur’s Gate 3 gibi AAA yapımlar, ilk günden itibaren yeni donanım desteğiyle oynanabilecek.