NVIDIA, Oyunlarda Saçları Gerçekçi Gösterecek RTX Hair’i Duyurdu: Oyun Dünyasında Merakla Beklenen Bir Yapımda Kullanılacak

Oyun dünyasında görsellik her geçen gün daha gerçekçi hale geliyor. Geliştirilen yeni grafik teknolojileri, karakter detaylarının daha doğal görünmesini sağlıyor. NVIDIA da bu alanda dikkat çeken yeni bir adımla karşımıza çıkıyor.

NVIDIA, Indiana Jones and the Great Circle oyununa “RTX Hair” adını verdiği yeni grafik teknolojisini getiriyor. NVIDIA'nın yeni teknolojisi, saç modellemesinde üçgenler yerine küreler kullanıyor ve oyundaki Harrison Ford’un saçlarını daha gerçekçi göstermeyi amaçlıyor.

RTX Hair, saçların ışık ve gölgeyle etkileşimini daha gerçekçi hale getiriyor. Performanstan ödün vermeden çalışan bu özellik fazla bellek de istemiyor. RTX Hair, Indiana Jones and the Great Circle oyununa yapılacak güncellemeyle oyunculara sunulacak.

RTX 50 serisiyle saçlar daha gerçekçi işlenecek

rtx hair

Yeni teknoloji, RTX 50 serisi ekran kartlarının donanım gücünü kullanıyor. Saç ve kürk için ışın izleme süreci artık donanım hızlandırmasıyla destekleniyor. Aynı zamanda “linear swept sphere (LSS)” adı verilen yeni bir yöntem eklenmiş durumda. Bu sayede dijital insan modellerinde daha ayrıntılı ve gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor.

rtx hair nvidia

NVIDIA, LSS yönteminin gerçek zamanlı olarak daha kaliteli insan modelleri oluşturmak için önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Bu teknolojiyi ilk kullanan oyun ise Indiana Jones and the Great Circle olacak.

nvdia rtx hair indiana jones
Kaynak : https://www.theverge.com/news/760479/nvidia-rtx-hair-indiana-jones-game
