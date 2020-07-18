NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Farklı Güç Girişi Kullanabilir

Söylentilere göre NVIDIA, 30 serisi ekran kartlarında güç bağlantılarını değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişiklik kararı çok önemli değilmiş gibi gözükse de ciddi sonuçları olabilir.

Kendi bilgisayarını toplamak ya da var olan bilgisayarını güncellemek pek çok kişi için oldukça heyecanlı ve eğlenceli bir etkinliktir. Bir parçanın sistemin geri kalanıyla tamamen uyumsuz olduğunu görmek ise bütün keyfi bir anda ortadan kaldırabiliyor.

NVIDIA’nın yeni nesil ekran kartları da dikkatli olmayan PC meraklıları için benzer bir sorun yaratabilir. İddialara bakılırsa firma, yeni nesil grafik kartlarında daha önce gördüklerimizden farklı bir güç girişi kullanacak.

NVIDIA güç girişini değiştiriyor

İnternet kulislerinde dolaşan iddiaya göre NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, farklı bir güç girişine sahip olacak. Söylentilerin doğru çıkması halinde hali hazırda oldukça pahalı olan kartın üstüne bağlantı ekipmanlarına da ödeme yapılması gerekebilecek.

NVIDIA’nın 30 serisi kartlarının tamamında yeni Ampere mimarisinin kullanılacağı ve 12 pin güç arayüzüne sahip olacakları öne sürülüyor. Daha önce çeşitli kaynaklarda ortaya çıkan iddialara göre bu yeni 12 pin güç bağlantısı, kartların yüksek enerji ihtiyacını karşılamaları amacıyla üretilecek.

Yeni güç girişiyle ilgili sorun boyutlarından kaynaklanmıyor. Sorunun kaynağı bağlantı noktasındaki pinlerin dizilişi olarak gösteriliyor. Bu da yeni kartlara geçiş yapmak isteyecek olan kişilerin güç destek ünitelerini de değiştirmeleri gerekebileceği anlamına geliyor. Oyuncular ise bu yeni güç girişi fikrine pek sıcak bakmıyor.

Gelecekte bağlantılar değişebilir

Yeni nesil kartlar ve donanımlar elbette bir noktada yeni bağlantıları gerekli kılacak. Hemen her türlü ürün gelişiyor, elbette ki daha az göz önündeki donanımlar da gelişim gösterecek. Öte yandan yeni kartlarda bağlantıyı sağlayabilecek olan farklı kabloların kutulardan çıkması da mümkün gözüküyor.

Kağıt üzerinde NVIDIA’nın kararı oldukça mantıklı. Grafik kartlarının her yeni versiyonla birlikte çok daha gelişmiş hale geldiğini görmüştük. Yeni kartın teknik özelliklerine baktığımızda 600W’a kadar güce ihtiyaç duyabileceği belli oluyor. Resmi bir açıklama gelmeden kesin bir şey söylemek zor olsa da NVIDIA’nın yeni bir giriş sunması çok da şaşırtıcı olmayacak.