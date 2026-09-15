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NVIDIA GeForce RTX 60 Serisinin Çıkış Tarihi Sızdırıldı: RTX 6090 Sürpriz Bir Tasarımla Gelecek!

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NVIDIA'nın yeni nesil GeForce RTX 60 serisi ekran kartlarına dair yeni bir çıkış tarihi iddiası gün yüzüne çıktı.

NVIDIA GeForce RTX 60 Serisinin Çıkış Tarihi Sızdırıldı: RTX 6090 Sürpriz Bir Tasarımla Gelecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA’nın yeni nesil ekran kartı ailesi hakkında teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rubin mimarisinden güç alacak olan GeForce RTX 60 serisinin, 2027 yılının ilk yarısında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan bu sızıntı, yeni nesil ekran kartlarının çıkış takvimi ve fiyatlandırma politikası hakkında önemli ipuçları sunuyor.

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NVIDIA GeForce RTX 60 Serisinin Çıkış Tarihi Sızdırıldı: RTX 6090 Sürpriz Bir Tasarımla Gelecek!
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RTX 60 serisi 2027'de geliyor

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Sektörün tanınan YouTube kanallarından Moore's Law Is Dead tarafından paylaşılan rapora göre NVIDIA kaynakları yeni ekran kartı serisi için 2027’nin ilk yarısını hedefliyor. Önceki nesillere kıyasla Rubin mimarisi ve RTX 60 modellerinin teknik özellikleri hakkında çok az bilginin sızmış olması dikkat çekiyordu. Raporda bu durumun NVIDIA’nın bilgi sızıntılarına karşı aldığı sıkı tedbirlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Daha önce "Rubin" mimarisinin 2028’e kaldığına dair çıkan söylentilerin aksine, çıkış tarihinin 2027 olarak kesinleştiği ifade ediliyor. Kartların ilk planlanan 2026 tarihinden ertelenmesinin ana sebebi ise yapay zekâ çiplerine olan yoğun talep nedeniyle TSMC üretim kapasitesinin öncelikli olarak bu alana ayrılması gösteriliyor.

RTX 6090'da yenilikçi bir tasarım göreceğiz

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Rapor, serinin amiral gemisi "Big Rubin" yani GeForce RTX 6090 modelinin önceki nesil amiral gemilerinden belirgin bir şekilde farklılaşacağını öne sürüyor. Bu farklılığın chiplet tasarımı mı yoksa Nöral İşleme (Neural Rendering) odaklı güçlendirilmiş yapay zekâ donanımı mı olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Öte yandan 2027 yılının ilk yarısı hedeflense de bu durum oyuncular için bazı ciddi endişeleri beraberinde getiriyor. TSMC’nin 2nm üretim sürecinin yüksek maliyetleri, küresel bellek kapasitesinde beklenen darlık ve yapay zekâ pazarının üretim hatlarını işgal etmesi, yeni kartların fiyatlarını rekor seviyelere çıkarabilir. Mevcut pazarda RTX 5080 ve RTX 5090 modellerinde yaşanan tedarik sıkıntıları ve fahiş fiyat artışları göz önüne alındığında, RTX 60 serisinin de benzer bir stok ve yüksek fiyat kriziyle piyasaya girmesi muhtemel görünüyor.

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Ekran kartı Nvidia

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