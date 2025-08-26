Robotik teknolojiler, yapay zekâ desteğiyle her geçen gün daha gelişmiş hale geliyor. Bu alandaki ilerlemeler, robotların yalnızca basit görevleri değil, daha karmaşık süreçleri de yerine getirmesini mümkün kılıyor. NVIDIA da bu dönüşümün merkezinde yer alarak yeni nesil çözümleriyle dikkat çekiyor.

NVIDIA, robotik sistemler için geliştirdiği yeni nesil bilgisayar modülünü tanıttı. Jetson AGX Thor adı verilen geliştirici kiti, robotların çevrelerini algılamasına ve yapay zekâ modellerini çalıştırmasına imkân tanıyor.

NVIDIA’nın uzun süredir geliştirdiği Jetson ailesinin en yeni modeli, Blackwell GPU mimarisiyle geliyor. Önceki sürüm Jetson Orin’e göre tam 7,5 kat daha güçlü yapay zekâ işlem gücü ve 3,5 kat daha verimli enerji kullanımı sunuyor. Bu sayede hem büyük dil modelleri hem de görsel yapay zekâ uygulamaları sorunsuz şekilde çalıştırılabiliyor. Kısacası Jetson Thor, özellikle fiziksel yapay zekâya odaklanan robotlara çok daha gelişmiş bir işlem kapasitesi kazandırıyor.

Amazon ve Boston Dynamics gibi devler Jetson çözümlerini kullanıyor

NVIDIA, Jetson AGX Thor’un yazılım tarafında kendi tam kapsamlı Jetson platformunu kullanıyor. Bu platform özellikle robotik uygulamalar için tasarlandı. Amazon, Meta, Agility Robotics ve Boston Dynamics gibi şirketlerin Jetson tabanlı çözümlerden faydalandığı biliniyor.

Jetson AGX Thor geliştirici kiti 3.499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Üretim için kullanılacak Thor T5000 modülleri ise yalnızca toptan siparişlerde, en az 1.000 adet olmak üzere, parça başına 2.999 dolar fiyatla satışa çıkacak.