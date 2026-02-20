Bir NVIDIA GeForce RTX 5090 Ekran Kartı Daha Sizlere Ömür: Konnektör, Yüksek Sıcaklık Nedeniyle Eridi!

Bir NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı daha, aşırı ısınma sorunu nedeniyle hasar gördü. Yaşanan olayda ekran kartının 16 pinli konnektörü, aşırı sıcaklık nedeniyle eridi. NVIDIA'nın konnektör değişikliğine gitmekten başka çaresi yok gibi görünüyor.

Ekran kartı sektörünün bir numaralı ismi olan NVIDIA, geçtiğimiz yıl duyurduğu GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarındaki aşırı ısınma sorununu bir türlü çözebilmiş değil. Hatta zaman zaman bu konuyla ilgili haberleri de siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık.

Gelen haberler, giriş portu yanan ekran kartlarına bir yenisinin daha eklendiğini gözler önüne sermiş durumda. Gigabyte markasının NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU'lu ekran kartını kullanan bir tüketici, 16 pinli konnektörün geldiği son noktayı sosyal medyada paylaştı. Yaşanan olay, oyuncuların bir kez daha tepki göstermesine neden oldu.

İşte ekran kartındaki kablonun son hâli:

Talihsiz kullanıcı, ekran kartının bu noktaya gelmemesi için çok uğraştığını söylüyor. Yapılan açıklamaya göre ekran kartının güç tüketimi bile yazılım ile sınırlanmış ve 500W olarak sabitlenmiş. Ayrıca sistem fazla zorlanmamış. Ancak tüm bunlara rağmen 16 pinli konnektör, ekran kartının girişiyle birlikte zarar görmüş durumda.

Burada önemli bir şans faktörünün devreye girdiğini de özellikle belirtmemiz gerekiyor. Hasar gören GIGABYTE RTX 5090 AORUS Master'ın sahibi, ekran kartını 7 ay boyunca sorunsuz kullandığını ifade ediyor. Daha önce bildirilen olaylarda bu kadar uzun sürelerden bile bahsedilmemişti. Görünen o ki NVIDIA, 16 pinli konnektörden istese de istemese de vazgeçecek...